V soboto nekoliko nižje temperature, v nedeljo spet bolj vroče #video

Danes in v soboto bo večinoma sončno, v notranjosti države pa ne bo hude vročine. Živo srebro se bo danes povzpelo od 27 do 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Danes bo na Primorskem pretežno jasno, večinoma bo pihala šibka burja. Drugod bo zjutraj še nekaj oblačnih ostankov, a bo čez dan večinoma sončno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 34 stopinj Celzija.

Spomnimo, da na Primorskem še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tam bo sredi dneva in danes popoldne tudi velika toplotna obremenitev.

V soboto nekoliko nižje temperature, v nedeljo bo spet bolj vroče

V soboto bo pretežno jasno. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa do okoli 28, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno, spet bo postalo bolj vroče.