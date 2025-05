V Evropi obstaja še en papež: z Vatikanom so se sprli, trdili so, da drogirajo papeža Pavla VI.

Poleg Svetega sedeža v Vatikanu v Evropi obstaja še ena cerkev, ki jo vodi papež. Gre za Palmarijansko krščansko cerkev v španskem mestu El Palmar de Troya.

Plamarijanska cerkev je nastala leta 1978, ko je umrl papež Pavel VI. Takrat so se njeni pripadniki sprli z Vatikanom, saj so trdili, da so papeža Pavla VI. v Vatikanu leta drogirali in mu oteževali opravljanje dolžnosti.

Razglasil se je za papeža, prekinili so stike z Vatikanom

V tem obdobju se je v Španiji začelo govoriti o moškem po imenu Clemente Dominguez Gomez, ki je trdil, da ima videnja Device Marije, v katerih obsoja krivoverstvo Rimskokatoliške cerkve. V tem obdobju je Dominguez ustanovil svoj redovniški red, za katerega trdi, da deluje po navodilih Device Marije.

Maja 1976 je v prometni nesreči popolnoma izgubil vid, vendar je še naprej trdil, da ima vizije, ki mu nakazujejo, da bo "prišel Peter, papež, ki bo okrepil vero in cerkev".

Dominguez se je leta 1978 razglasil za naslednika papeža Pavla VI., njegovi privrženci pa so se odločili, da bodo v celoti prekinili stike z Vatikanom. Nadel si je papeško ime papež Gregor XVII.

Una vez más, ha explotado mi orgullómetro de la Stasi rancia. Si mi cuenta fuera la WWII yo sería Dresde y esta noticia las bombas. https://t.co/HSnyYYbmHB — Pedro Vera (@pedroveraOyP) May 14, 2024

Trenutni papež je po rodu iz Švice

Papež Gregor XVII. je cerkev v Španiji vodil do leta 2005, nato pa ga je nasledil papež Peter II., ki je položaj opravljal do leta 2011. Od takrat do danes pa cerkev vodi papež Peter III., torej Markus Odermatt, ki je po rodu iz Švice.

Tako kot njegovi predhodniki Odermatt trdi, da je Palmarijska cerkev edina pristna krščanska Cerkev – ena, sveta, katoliška, apostolska in Palmarijanska cerkev. "Škofje, duhovniki in diakoni, ki so zunaj ene, svete, katoliške, apostolske in Palmarijanske cerkve, nimajo moči veljavno opravljati nobenega dejanja duhovniške službe," piše v navodilih.

Čeprav ni natančnih podatkov, se domneva, da ima ta cerkev med tisoč in dva tisoč vernikov.