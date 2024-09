Po ciklonu Boris, ki je v minulem tednu prizadel več držav vzhodne in srednje Evropi, bo v Budimpešti gladina Donave po pričakovanjih danes dosegla najvišjo raven osmih metrov in pol. Reka se je približala stavbi madžarskega parlamenta, vendar so po zagotovilih župana pripravljeni še na pol metra višji vodostaj, poročajo tuje agencije.