Poljska nogometna zveza v pomoč klubom, prizadetim v poplavah

V poplavah je umrlo najmanj 24 ljudi, od tega sedem na Poljskem, Vroclav, tretje največje mesto na Poljskem, pa je utrpel veliko škodo.

"Skupaj s predsedniki pokrajinskih zvez smo se odločili donirati 1,75 milijona poljskih zlotov za pomoč klubom, ki jih je prizadela poplava," je na platformi X zapisal predsednik PZPN Cezary Kulesza.

Takole po poplavah izgleda Lewin Brzeski na jugozahodu Poljske:

Video: Reuters

Poljski prvoligaški klub Slask Vroclav je v ponedeljek preložil domačo tekmo proti Stal Mielec in svoj stadion spremenil v prostor za zbiranje donacij za prizadete v poplavah. Klub je začel tudi z zbiranjem sredstev za pomoč žrtvam poplav, pri čemer so igralci in trenerji obiskali območja, ki so jih prizadele poplave, da bi razdelili osnovne potrebščine.

Evropska unija je obljubila, da bo dala na voljo najmanj milijardo evrov za pomoč regiji, poljski premier Donald Tusk pa je dejal, da bi država lahko prejela pet milijard evrov.

Preberite še: