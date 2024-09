Na Češkem in v Avstriji, ki so ju prizadele obilne padavine in poplave, so ponekod že stekle čistilne akcije. V Avstriji je umrlo pet ljudi, med njimi gasilec, je sporočil kancler Karl Nehammer. Avstrijska vlada je že zagotovila dodatno milijardo sredstev za odpravo škode, ki so jo povzročile poplave. Na Madžarskem se medtem pripravljajo na vrhunec poplavnega vala, na Poljskem pa narašča gladina Odre. Na zgornjem videoposnetku se že kažejo razsežnosti poplav na Madžarskem.

Ostalo je blato, pitne vode in hrane primanjkuje

Po uničujočih poplavah na vzhodu Češke že potekajo prve čistilne akcije. Številne trgovine, domove in šole je preplavilo blato, na pomoč so napotili tudi vojsko. V Jeseniku v bližini meje s Poljsko so skupnostim, ki so zaradi poškodovanih cest in porušenih mostov odrezane od sveta, s helikopterji dostavili pitno vodo in hrano.

Na meji z nemško zvezno deželo Saško medtem pričakujejo nadaljnji dvig gladine reke Labe. Češka vlada je članice EU zaprosila za dobavo 15 tisoč razvlažilcev zraka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na prizadetih območjih so se pojavili tudi posamezni primeri plenjenja. Policijo so do zdaj seznanili s tremi takšnimi primeri, je sporočil češki notranji minister Vit Rakušan.

Poplave v kraju Lewin Brzeski na Poljskem. Foto: Reuters

Foto: Getty Images Slovenija pošilja Češki pomoč po poplavah

Slovenija bo danes prek mehanizma EU na področju civilne zaščite na Češko poslala materialno pomoč, so sporočili z ministrstva za obrambo, in sicer 260 razvlažilnikov zraka, od tega 250 manjših za prostore velikosti 20 kvadratnih metrov in deset večjih za prostore do sto kvadratnih metrov.

Medtem pri Rdečem križu Slovenije zbirajo pomoč tudi za vse druge države v srednji Evropi, ki jih je prizadel ciklon Boris. Pomoč zbirajo s finančnimi nakazili na transakcijski račun Rdečega križa in s poslanimi SMS sporočili POPLAVE5 ali POPLAVE10 na število 1919, s katerimi se prispeva pet oz. deset evrov.

V Avstriji življenje izgubilo pet ljudi

Razmere se umirjajo v Spodnji Avstriji, kjer vodostaji počasi upadajo. Številne ceste so sicer še vedno zaprte, gasilci pa so imeli ponoči največ dela s črpanjem vode in varovanjem jezov. V kraju Kirchberg an der Pielach so v torek po navedbah Rdečega križa evakuirali zdravstveni dom. Razmere se umirjajo tudi na Dunaju, kjer znova normalno deluje podzemna železnica.

Avstrijska vlada je napovedala, da bo zagotovila dodatna sredstva za odpravo škode, ki so jo povzročile poplave, prek sklada za naravne nesreče. V skladu bo po novem na voljo milijarda evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Foto: Reuters

Poplavni val bo trajal dlje časa

V kraju Olava na Poljskem je medtem gladina reke Odre ponoči narasla za meter in pol. Mestne oblasti napovedujejo, da bo poplavni val nižji od pričakovanega, a bo verjetno trajal dlje, kot so prvotno napovedali. V luči tega so preventivno okrepili tudi protipoplavno zaščito v bližnjem Vroclavu.

Na Madžarskem je v teku najtežja faza zaščite pred poplavami, je na današnji novinarski konferenci v Budimpešti povedal premier Viktor Orban in pojasnil, da je vrhunec poplavnega vala državo zajel ponoči. "To obdobje je najtežje. Od danes naprej bo trajalo približno teden ali osem dni," je še dodal, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Priprave na obsežne poplave na Madžarskem. Foto: Reuters