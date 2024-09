Po poplavah, ki jih je povzročil ciklon Boris ter so prizadele dele Srednje in Vzhodne Evrope, se na narasle vodostaje rek pripravljajo tudi na Hrvaškem. Vrhunec vodnega vala pričakujejo v prvi polovici naslednjega tedna, protipoplavno zaščito pa krepijo predvsem na Muri, Dravi in Donavi.

Na Hrvaškem vrhunec vodnega vala pričakujejo v naslednjih sedmih do desetih dneh, najbolj pa bo po napovedih pristojnih služb narasel vodostaj Donave. Generalni direktor državnega podjetja za upravljanje vodnih virov Hrvatske vode Zoran Đuroković je davi za Hrvatski radio zagotovil, da se na Hrvaškem ne bodo ponovili prizori iz nekaterih evropskih mest.

Protipoplavno zaščito na Donavi bodo dvignili

Ob vstopu Donave z Madžarske na Hrvaško, pri kraju Batina na skrajnem vzhodu države, bo vodostaj Donave po trenutnih ocenah znašal 750 centimetrov. Đuroković je napovedal, da bodo protipoplavno zaščito na Donavi dvignili na več kot 775 centimetrov, kolikor je leta 2013 znašal eden od najvišjih vodostajev te reke na Hrvaškem.

Da bo vodostaj Donave ob vhodu v Hrvaško dosegel okoli 750 centimetrov, je v ponedeljek v oddaji Otvoreno na hrvaški javni televiziji HTV dejala tudi direktorica uprave za vodno gospodarstvo in zaščito morja na ministrstvu za varovanje okolje in zeleni prehod Elizabeta Kos. Ocenila je, da bo vodni val na Batini vrhunec dosegel naslednjo sredo. Đuroković je danes še pojasnil, da so se na narasle vodostaje rek začeli pripravljati že v ponedeljek.

Stanje na Muri in Dravi je dobro

Stanje na Muri in Dravi je po njegovih besedah sicer dobro. Poudaril je, da hujših pretokov tam ne bo in da bodo dvakrat manjši kot avgusta lani. Takrat so se na severu Hrvaške po obilnem deževju in zaradi poplavnega vala iz Slovenije spopadali z naraslo Muro in Dravo.

V poplavah, ki so v minulih dneh prizadele več evropskih držav, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 18 ljudi, več deset jih pogrešajo. Ob tem je več tisoč ljudi moralo zapustiti svoje domove.