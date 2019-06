V Berlinu z mosta uriniral na turistično ladjo, več poškodovanih

Moški je v petek v Berlinu z mosta uriniral na turistično ladjico. Pri tem pa so se štiri osebe poškodovale in so jih morali prepeljati v bolnišnico. Policija še ni ugotovila, kdo je bil moški, ki je moral potrebo opraviti kar sredi mosta.

Nepričakovan pršec z mostu je tako prestrašil nekatere turiste na zgornji palubi ladjice, da so poskočili in se pri tem z glavami zadeli ob most v bližini trga Alexanderplatz. Pri tem so se poškodovale tri ženske in moški, ki so jih morali odpeljati v bolnišnico.

"Ob skoku so se štirje z glavami zadeli ob most in se poškodovali," je sporočila policija. Kot so pojasnili, je šlo za lažje poškodbe glave in so lahko hitro zapustili bolnišnico, poročajo lokalni mediji.