V Belgiji naj bi mati ubila tri otroke

Tridesetletna medicinska sestra je davi na avtocesti v okolici mesta želela storiti samomor in zato kakih deset kilometrov od doma namerno trčila v steber nadvoza, a je preživela. Reševalcem naj bi ob prihodu na kraj nesreče povedala, da je pred tem ubila svoje otroke. Reševalci so jo po nesreči pripeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Na njenem domu so kmalu zatem odkrili trupla treh otrok - štiriletne deklice, dveletnega dečka in dojenčka, starega manj kot tri mesece. Tožilci v Bruggeu so potrdili, da so sprožili preiskavo trojnega umora. Ali je zanj osumljena mati otrok, niso želeli niti potrditi niti zanikati. "Ni bila še uradno zaslišana in preiskovalni sodnik trenutno ne želi ničesar povedati," je povedal tiskovni predstavnik tožilstva Yves Segaert.