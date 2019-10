V baru v Kansasu odjeknili streli, umrli najmanj štirje ljudje

Policija je obvestilo o streljanju prejela okoli 2.30 po krajevnem času. Ko so policisti prišli v bar, so tam našli štiri trupla, pet ranjenih pa so prepeljali v bolnišnico. Po zadnjih podatkih je zdravstveno stanje ranjenih stabilno.

Four people were killed in a shooting at a bar in Kansas, police say

https://t.co/l0tXQbLqaz — CNN (@CNN) October 6, 2019

Podrobnosti o napadu niso znane, prav tako policija še en ve, ali je bil napadalec eden ali jih je bilo več. "Nimamo dovolj dobrega opisa osumljenca, niti ne vemo, če je bilo strelcev več," je novinarjem povedal predstavnik policije.