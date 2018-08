V Banjaluki pretepli novinarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Banjaluki na severu Bosne in Hercegovine so v nedeljo zvečer pretepli novinarja televizije BN TV Vladimirja Kovačevića. Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je napad obsodil in zahteval čimprejšnjo razjasnitev okoliščin, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.