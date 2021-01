Britanska kraljica prejela prvi odmerek cepiva, v avstrijskih šolah pa bodo redno testirali

Kot je minister pojasnil na novinarski konferenci na Dunaju, bodo v ta namen šolam dostavili pet milijonov hitrih antigenskih testov. Gre za tip hitrih testov, pri katerih testne paličice ni potrebno vtakniti globoko, ampak zgolj centimeter, dva v nos. Otroci bi lahko takšen test ob ustreznih navodilih odraslih celo opravili sami.

Kot zatrjuje predstavitveni video, ki so ga predvajali na novinarski konferenci, naj bi bilo vse skupaj približno "tako preprosto kot vrtanje po nosu", poroča nemška tiskovna agencija dpa. Rezultati bodo znani v 15 minutah.

Testirali bi učence in učitelje

Osnovnošolcem naj bi test doma vsak ponedeljek pomagali opraviti njihovi starši, medtem ko naj bi se starejši učenci testirali ali v šoli ali doma.

Testirali naj bi se tudi učitelji, za katere oblasti sicer obenem načrtujejo, da se bo zanje konec februarja začelo cepljenje proti covidu-19. Testiranje bo - tako kot cepljenje - brezplačno in prostovoljno, je še pojasnil Fassmann.

O odprtju šol odločitev naslednji teden

Avstrijska vlada bo v prihajajočem tednu odločila, ali se bodo šole v skladu z načrti 18. januarja znova odprle ali ne. Po besedah ministra množično testiranje ponuja resnično možnost, da se šole odprejo in tudi ostanejo odprte.

V Avstriji z devetimi milijoni prebivalcev so v minulih 24 urah potrdili skoraj 2300 novih okužb z novim koronavirusom, sedemdnevno povprečje pa je 161 okužb na 100.000 prebivalcev.

Ni znano, katero cepivo so uporabili na angleškem dvoru

Britanska kraljica Elizabeta in njen soprog princ Philip sta prejela prvi odmerek cepiva proti covidu-19, so danes sporočili iz Buckinghamske palače. Kot piše britanski BBC, naj bi ju cepil hišni zdravnik na gradu Windsor, kamor sta se umaknila med pandemijo in kjer, tudi med nedavnimi prazniki, živita bolj ali manj v samoizolaciji.

Da se bo kraljevi par cepil, kakor hitro bo to mogoče, so sicer britanski mediji poročali že pred dobrim mesecem dni, potem ko so na Otoku kot prva zahodna država za splošno uporabo odobrili cepivo proti koronavirusni bolezni 19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. Kasneje so britanski regulatorji prižgali zeleno luč še za cepivi podjetij AstraZeneca in Moderna. Katerega je prejela kraljica, ni znano.

Kraljica in njen mož do cepiva po redni poti brez bližnjic in privilegijev

94-letna monarhinja in njen 99-letni soprog princ Philip sta bila med prvimi v vrsti za novo cepivo zaradi svoje starosti in naj ne bi bila deležna kakšnih posebnih ugodnosti. Starejši od 80 let so namreč ena od prednostnih skupin in jih cepijo med prvimi.

Doslej je sicer na Otoku prvi odmerek cepiva prejelo okoli 1,5 milijona ljudi, do sredine februarja pa naj bi bilo takih po načrtih oblasti že 15 milijonov, poroča BBC. Epidemiološka slika v državi se medtem hitro slabša, tudi zaradi novega seva koronavirusa, ki se širi občutno hitreje.