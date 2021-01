Sloveniji v prvih dveh mesecih 26 tisoč odmerkov cepiva Moderne

Ameriško farmacevtsko podjetje Moderna je namreč Evropski komisiji in vsem članicam sporočilo, da ima omejene zmožnosti proizvodnje cepiva in s tem tudi preskrbe trga EU.

"Proizvajalec cepiva Moderna je sporočil, da bo v prvih dveh mesecih vsem državam članicam lahko zagotovil le manjše količine svojega cepiva in Sloveniji bo lahko v prvih dveh mesecih dobavil le 26 tisoč odmerkov. Koliko cepiv bo lahko zagotovil od marca, predstavniki Moderne še niso sporočili, in enako velja za vse države članice EU," so pojasnili na ministrstvu.

Upajo na večje proizvodne zmogljivosti

Na ministrstvu upajo, da bo v kratkem Moderni uspelo povečati proizvodne zmožnosti in s tem preskrbo s svojim cepivom.

Po navedbah ministrstva si namreč vsi želijo prejeti celotno količino cepiv, kolikor pripada posamezni državi članici glede na razdelilnik, in to ne glede na ceno.

Evropska komisija je vse države članice tudi pozvala, da lahko sporočijo interes za nabavo dodatnih odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. Slovenija je sporočila svoj interes, in sicer za en milijon dodatnih odmerkov cepiva proti koronavirusu navedenega proizvajalca cepiv, so še navedli na ministrstvu.

Moderna je druga, ki je prejela evropsko odobritev za svoje cepivo

Modernino cepivo, ki se uporablja v dveh odmerkih v razmiku 28 dni, je po cepivu proizvajalcev Pfizer in BioNTech drugo cepivo proti koronavirusu, ki je dobilo zeleno luč za uporabo v EU. Cepljenje s cepivom Pfizerja in BioNTecha je v EU steklo 27. decembra.

Prve odmerke Moderninega cepiva bodo v EU razdelili prihodnji teden, pri tem pa bo vsaka država članica dobila svoj delež. V prihodnjih mesecih, do septembra, naj bi bilo za Unijo na voljo 80 milijonov odmerkov Moderninega cepiva.

Nemčija bo okrepila kampanjo cepljenja

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes napovedala, da bodo v državi okrepili kampanjo cepljenja proti koronavirusu. Po podatkih nemškega inštituta Roberta Kocha (RKI) je doslej v Nemčiji prvi odmerek cepiva prejelo približno pol milijona ljudi.

Nemška kanclerka Angela Merjel ni zadovoljna s hitrostjo cepljenja v svoji državi. Foto: Reuters

Kot je dodala, je bilo doslej cepljenih nekaj sto tisoč ljudi, število se vsak dan povečuje, tempo pa se bo pospešil. Trenutno v 83-milijonski državi cepijo okoli 40 tisoč ljudi dnevno.

Zagotovila je, da bo v državi dovolj cepiva za vse in da bodo oblasti čez nekaj mesecev lahko ponudile cepljenje vsem, ki to želijo.

Evropske vlade pod pritiski

Podobno kot v nekaterih drugih članicah Unije se je tudi nemška vlada znašla pod pritiskom, naj pospeši hitrost cepljenja in naroči večje število cepiva Pfizerja in BioNTecha, s katerim se je cepljenje začelo v zadnjih dneh leta 2020.

V Nemčiji sicer število okužb in smrti zaradi novega koronavirusa še naprej narašča. Po današnjih podatkih RKI so v preteklih 24 urah v Nemčiji potrdili 24.694 novih okužb in 1083 smrti. Dan pred tem so zabeležili rekordnih 1188 smrti zaradi bolezni covid-19 in 31.849 novih okužb.

Sedež družbe BioNTech v Mainzu Foto: BioNTech

Nemčija podaljšala ukrepe do konca meseca

Nemška kanclerka je znova poudarila, da bodo naslednji tedni za Nemčijo verjetno najtežji v pandemiji. Bolnišnice delujejo na meji svojih zmožnosti, trenutni podatki o okužbah pa še ne odražajo posledic božično-novoletnih prazničnih druženj.

Nemčija je prejšnji teden podaljšala ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa do 31. januarja, do takrat bodo ostali zaprti tudi šole in vrtci. Določene ukrepe, vključno s pravili glede stikov, so še bolj zaostrili.

V Italiji cepili več kot pol milijona ljudi

V Italiji je po navedbah tamkajšnjega ministrstva za zdravje prvi odmerek cepiva do danes prejelo skoraj 505 tisoč ljudi. Med cepljenimi prevladujejo zdravstveni delavci.

Po petkovih podatkih so v petek v Italiji odkrili 17.533 novih primerov, pozitivnih je bilo 12,5 odstotka opravljenih testov, obenem je zaradi bolezni covid-19 umrlo 620 ljudi. Foto: Reuters

Največji odstotek že dostavljenih odmerkov cepiva, okoli 75 odstotkov, so doslej porabili v južni deželi Kampanija. V absolutnih številkah je medtem vodilna dežela Lacij, kamor spada tudi prestolnica Rim, s 56.300 porabljenimi odmerki cepiva. Okoli 60 odstotkov cepljenih predstavljajo ženske.

Italija je sicer od konca decembra prejela okoli 918.500 odmerkov cepiva. Cepljenje poteka na 290 lokacijah. Kot je danes poudaril minister za zdravje Roberto Speranza, so šele na začetku in odmerki, ki jih imajo na razpolago, so za zdaj občutno omejeni.

V zahodni sosedi se sicer zadnje čase znova slabša epidemiološka slika. Po petkovih podatkih so v zadnjem dnevu zabeležili 17.533 novih primerov, pozitivnih je bilo 12,5 odstotka opravljenih testov, obenem je zaradi bolezni covid-19 umrlo 620 ljudi. Skupaj je koronavirus terjal že skoraj 78 tisoč življenj. V bolnišnici je okoli 23.300 ljudi.