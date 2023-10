Usodni požirek: naročil je mineralno vodo, dobil pa snov, ki mu je razžrla požiralnik

Namesto mineralne vode so mu v restavraciji postregli korozivno sredstvo oziroma kislino. Kako se je ta znašla v steklenici in nato na mizi gostov, še ni znano.

Namesto mineralne vode so mu v restavraciji postregli korozivno sredstvo oziroma kislino. Kako se je ta znašla v steklenici in nato na mizi gostov, še ni znano. Foto: Shutterstock

Obisk ene izmed restavracij na Reki se je za 41-letnega Stanka Lakovića sprevrgel v pravo nočno moro. Po požirku pijače, mislil je, da gre za mineralno vodo, je začutil, "da mu gorijo usta", in pristal je v bolnišnici. Zdravniki so ugotovili, da je bila v steklenički močna kislina, poročajo hrvaški mediji.

Stanko Laković in njegova žena sta si maja letos privoščila kosilo v reški restavraciji. Poleg hrane sta naročila mineralno vodo. Ko je Laković naredil prvi požirek, je po nekaj sekundah izpljunil vsebino, saj je začutil, "da mu gorijo usta". Zdravniki so ugotovili, da 41-letnik ni zaužil mineralne vode, pač pa močno kislino. Zaposleni v restavraciji so poklicali reševalce, ti so ga odpeljali na urgenco.

Le nekaj kapljic kisline mu je razžrlo požiralnik, teden dni je preživel v bolnišnici, zaradi prilagojene prehrane pa je shujšal za 20 kilogramov. Čeprav je od usodnega požirka minilo skoraj pol leta, mora vsakih 20 dni pod anestezijo na širjenje požiralnika, saj sicer ne more pogoltniti niti pudinga ali juhe. "Če bi vame prišla kakšna kapljica več, me ne bi več bilo tukaj," je prepričan Laković.

Za Danas.hr je pojasnil, da ne ve, kako se je steklenica s kislino znašla na njuni mizi. Ko so ga odpeljali na urgenco, se je žena vrnila v restavracijo, kjer pa ji niso hoteli izročiti steklenice, iz katere je pil njen mož. Prav tako pijače niso zaračunali. Odločila se je poklicati policijo, a možje v modrem niso prišli na kraj dogodka. Primer zdaj preiskuje sodišče.