Tik pred potemnitvijo za 300 parov usodni da

Prek Mehike, ZDA in Kanade je v ponedeljek na desetine milijonov ljudi v občudovanju popolnega sončnega mrka zrlo v nebo. Redek pojav je spremljal pester vrvež dogajanja, od množičnih porok do zaprtja šol.

Popoln sončni mrk je svojevrsten astronomski pojav – do njega pride, ko Luna preide med Sonce in Zemljo ter popolnoma zakrije Sonce. Nebo potemni, kot bi bila zora ali mrak.

Omračeno nebo so v ponedeljek okrog 11. oziroma 20. ure po srednjeevropskem času najprej zagledali na zahodni obali Mehike. Pot sončnega mrka se je nato približno šest ur nadaljevala v loku prek osrednjega dela Mehike, čez jug in srednji vzhod ZDA, kjer je med drugim prečkala mesta Dallas, Cleveland in Columbus, končala pa se je na obalah kanadske Nove Fundlandije.

Foto: Reuters Foto: Reuters

V ZDA je imelo sončni mrk možnost v polnosti doživeti okrog 32 milijonov ljudi, kolikor jih po ocenah Nase živi znotraj 185 kilometrov širokega t. i. pasu popolnosti, kjer je Luna za približno štiri minute popolnoma zakrila Sonce. Še 150 milijonov ljudi pa prebiva manj kot 320 kilometrov od tega pasu.

Usodni da tik pred potemnitvijo

Zlasti na tem območju popolnega mrka so dogajanje spremljali številni dogodki, festivali in posebej organizirani ogledi pojava.

V mestu Russellville v zvezni državi Arkansas je tako denimo usodni da tik pred potemnitvijo neba skupaj dahnilo 300 parov. Ko se je nebo znova razsvetlilo, so udeleženci že stregli poročno torto in plesali, poroča britanski BBC.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Turisti so se na obeh straneh meje gnetli tudi pri Niagarskih slapovih, kjer je pot sončnega mrka iz ZDA prestopila v Kanado. Pogled na nebo so jim sicer sprva ovirali gosti sivi oblaki, a ravno pravi čas so se ob vzklikih množice razpršili in razkrili zakrito Sonce.

Nastanitve na lokacijah, ki so veljale kot najboljše za ogled mrka, so bile razprodane več mesecev vnaprej, med drugim v Teksasu, Arkansasu, Ohiu in Mainu.

Letalska družba Delta je na poti popolnosti izvedla dva posebna leta, številne šole na območju so ostale zaprte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mrk je ponudil tudi posebno priložnost za znanstvenike. Ameriška vesoljska agencija Nasa je denimo izstrelila tri rakete – pred, med in po mrku –, da bi izmerila spremembe, ki jih za ionosfero pomeni nenadna zatemnitev. Prinesel je tudi možnost za proučevanje Sončeve korone, zunanje plasti njegove atmosfere, ki je običajno skrita pogledu.