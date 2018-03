Urad poljskega državnega tožilca: Zakon o holokavstu neskladen z ustavo

Urad poljskega državnega tožilca Zbigniewa Ziobra je danes sporočil, da poljski zakon o holokavstu, do katerega so kritične številne države, v nekaterih delih ni skladen z ustavo. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je sporočilo presenetljivo, saj Ziobro vodi ministrstvo za pravosodje, ki je pripravilo sporni zakon.

Zakon, ki je začel veljati ta mesec, med drugim prepoveduje označevanje nacističnih koncentracijskih taborišč med drugo svetovno vojno, ki so delovala na tleh današnje Poljske, za poljska taborišča, in tudi navedbe, da naj bi Poljaki med vojno sodelovali z nacisti pri iztrebljanju Judov. Kršitelje bodo lahko doletele visoke denarne kazni ali celo tri leta zapora.

Poljski predsednik Andrzej Duda je zakon sicer podpisal, a ga je vseeno poslal v presojo ustavnemu sodišču. Urad državnega tožilca je svoje sporočilo danes objavil na strani ustavnega sodišča. Kot neustavno je izpostavil kaznovanje za dejanja, storjena v tujini. Dodal je, da bi lahko zakon imel nasprotni učinek od želenega in bi lahko spodkopal avtoriteto poljske države.

Do zakona so med drugim kritični Evropska unija, ZDA in Izrael. Po mnenju izraelskih oblasti zakon odpira vrata za zanikanje prave zgodovine. Med drugim naj bi omogočal kazenski pregon preživelih holokavsta, ki bi na primer pričali o sodelovanju posameznih Poljakov pri ubijanju ali pri predajanju Judov Nemcem. V Varšavi sicer zatrjujejo, da to ne drži.

Pritožile so se tudi judovske organizacije na Poljskem, ki so med drugim izpostavile, da je v državi v porastu antisemitizem.