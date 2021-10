Umrl nekdanji obrambni minister in načelnik generalštaba JLA Branko Mamula

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 101. letu življenja je umrl eden najbolj prepoznavnih vojaško-političnih voditeljev nekdanje SFRJ, bivši jugoslovanski obrambni minister in načelnik generalštaba JLA Branko Mamula, poročajo srbski in črnogorski mediji. Umrl je za posledicami bolezni covid-19 v svojem stanovanju v črnogorskem mestu Tivat, kjer je živel zadnjih dvajset let.

Rojen je bil 30. maja 1921 v vasi Slavsko Polje na Hrvaškem. Sodeloval je v narodnoosvobodilnem boju in bil nosilec partizanske spomenice 1941. Po vojni je bil na visokih položajih tako v floti jugoslovanske mornarice kot tudi kasneje v glavnem političnem direktoratu ministrstva za narodno obrambo.

Od načelnika generalštaba JLA do zveznega sekretarja za narodno obrambo

Junija 1979 je bil imenovan za načelnika generalštaba JLA, maja 1982 pa za zveznega sekretarja za narodno obrambo. To funkcijo je opravljal do upokojitve v najvišjem mornariškem činu, admiralu flote, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Mamula je bil konec osemdesetih simbol moči in neomajnosti JLA ter zagovornik odločne akcije JLA po demokratičnih volitvah v Sloveniji in na Hrvaškem.

Nasprotnik slovenske osamosvojitve

Konec osemdesetih let prejšnjega stoletja je tednik Mladina objavil članek "Mamula go home", ki je bil po mnenju številnih prvi večji kamen v plazu, ki je sprožil slovensko osamosvojitev. Mladina je tudi razkrila, da naborniki JLA Mamuli v Opatiji gradijo zasebno vilo, na naslovnici pa so bili narisani egipčanski sužnji med gradnjo piramid.

Prispevek je bil s številnimi drugimi, ki so kritizirali nekdanjo armado in državne funkcionarje, nekakšen prelom, saj socialistična oblast tovrstnih kritik ni bila vajena. Tožilec je proti Mladini ukrepal zaradi žalitve, Mamula je odstopil, dogodek pa številni označujejo za prelomni, saj je bil eden od tistih, ki so sprožili osamosvojitev Slovenije.