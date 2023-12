Umrl avstrijski orožarski podjetnik Gaston Glock

Avstrijski orožarski podjetnik Gaston Glock je umrl danes v starosti 94 let, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA sporočili iz podjetja Glock. Gaston Glock je postal znan ravno po družbi Glock, ki jo je ustanovil leta 1963, in po leta 1982 izumljeni istoimenski pištoli.

"Gaston Glock je svoje podjetje zgradil z vizionarskim predvidevanjem in ga z mednarodno priznano pištolo Glock popeljal na svetovni vrh. Vse do konca je bil odgovoren za strateško vodenje skupine Glock in njenih zaposlenih," so sporočili iz podjetja.

Glock je istoimensko podjetje ustanovil leta 1963 v spodnjeavstrijskem mestu Deutsch-Wagram. Sprva so izdelovali nosilce za zavese, pozneje pa nože za avstrijsko vojsko. Strelno orožje je podjetje začelo izdelovati šele, ko je bil Glock že v svojih petdesetih.

Kot poznavalec umetnih materialov je Glock z istoimensko pištolo izumil strelno orožje, ki ni bilo le lažje in preprostejše od takratnih modelov, ampak tudi cenovno precej ugodnejše in zanesljivejše. Foto: Guliverimage

Izumil strelno orožje, ki je bilo lažje in preprostejše od takratnih modelov

Kot poznavalec umetnih materialov je Glock z istoimensko pištolo izumil strelno orožje, ki ni bilo le lažje in preprostejše od takratnih modelov, ampak tudi cenovno precej ugodnejše in zanesljivejše. Orožje je postalo znano predvsem, ko so ga začele uporabljati specialne enote policijskih sil po celem svetu, piše APA.

Podjetje je hitro postalo zelo uspešno in ima danes obrate po več državah po svetu, med drugim v ZDA.

Oglejte si še: