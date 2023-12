V Mariboru se je v petek zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrla ena oseba, tri so se huje, dve pa lažje poškodovali. Oseba, ki je v nesreči umrla, je bil trener, dolgoletni nogometaš in član upravnega odbora Nogometnega kluba Veržej Andrej Osterc, so sporočili iz pomurskega kluba.

"Z globoko žalostjo sporočamo, da nas je prezgodaj zapustil naš ljubi Andrej Osterc," so zapisali na družbenem omrežju Nogometnega kluba Veržej in dodali, da je Osterc "s svojo predanostjo nogometu puščal trajen vtis in navdihoval vse okoli sebe" ter da bo "njegova zapuščina živela v srcih tistih, ki so ga imeli čast poznati in deliti trenutke z njim".

Osterc je umrl v prometni nesreči, v kateri sta bili udeleženi dve vozili in ne tri, kot so sprva sporočili iz mariborske policijske uprave.

Do prometne nesreče, ki se je zgodila na križišču Ptujske ceste in Panonske ulice v Mariboru, je prišlo zaradi neupoštevanja prednosti pri zavijanju levo v križišču.

