Veterani Plenkoviću: Reši spor s Slovenijo, sicer bomo šli v Piranski zaliv

Po poročanju portala Index je veteran Petar Janjić Tromblon hrvaškemu premierju Andreju Plenkoviću postavil ultimat, ki se glasi: "Imate 72 ur časa, da rešite problem s Slovenijo, v nasprotnem primeru bomo to storili mi."

Veterani bi hrvaško ozemlje zaščitili pred vdorom slovenske policije

Če Plenković pri tem ne bo uspešen oziroma če ne bo upošteval njegovega poziva, je veteran napovedal, da bo sto ribiških ladij v družbi čolnov hrvaških vojnih veteranov zaščitilo državno mejo s Slovenijo pred "nezakonitim vpadom tuje policije v hrvaške teritorialne vode".

Tromblon med drugim zahteva, da hrvaški premier istrskim ribičem zagotovi nemoten ribolov, da bodo lahko preživljali svoje družine. Po poročanju Indexa so veterani s tem ustvarili pritisk na največjo vladno stranko HDZ, ki se mora zdaj odločiti, ali bo sledila zahtevam veteranov.

Plenković: Hrvaški ribiči imajo polno pravico, da lovijo v Piranskem zalivu Hrvaški premier Andrej Plenković je medtem na začetku današnje redne seje hrvaške vlade v Zagrebu dejal, da je "izrekati kazni, kot to napoveduje slovenska stran za hrvaške ribiče v Piranskem zalivu še najmanjši problem". Povedal je, da bo Hrvaška lahko odgovorila z istim ukrepom, ker hrvaški policisti snemajo vsa slovenska plovila v hrvaškem morju. Hrvaški premier je še poudaril, da bodo v Zagrebu upoštevali hrvaške interese ter interese hrvaških ribičev, ki da imajo "polno pravico loviti ribe na območjih, na katerih so to tradicionalno počeli vsa leta". (STA)

Tromblon: Hrvaška vlada v sporu s Slovenijo deluje protizakonito

"Več dni smo priča kriminalnemu, izsiljevalskemu in vandalskemu obnašanju Republike Slovenije proti Republiki Hrvaški ter jalovemu, neodgovornemu in ambivalentnemu ter nadvse protizakonitemu delovanju hrvaške vlade v zvezi z nevarno politično situacijo v mejnem sporu s Slovenijo," je do potez Plenkovićeve vlade kritičen Tromblon.

"Za našo domovino, za naš rod, za naš narod in za naše ozemlje smo pogumno in častno umirali, v težkih časih pa se nismo ukvarjali s politiko. Naše žrtve in naši najdražji se danes obračajo v grobu zaradi tako neodgovornega in strahopetnega obnašanja vseh dozdajšnjih predstavnikov oblasti, vključno z vašo vlado," je v pismu, ki so ga povzemali skrajno desni spletni portali, zapisal vojni veteran.

Hrvaški premier Andrej Plenković je poudaril, da imajo hrvaški ribiči polno pravico do ribolova v Piranskem zalivu. Foto: Reuters

"Slovenski policijski čoln bi morali zapleniti, posadko pa sankcionirati"

"Zakaj nas pozivate, da se vzdržimo incidentov? Mar je incident privesti tuji policijski čoln, ki je nepooblaščeno prišel v naše vode in zdaj izvaja teror nad našimi ribiči? Pričakoval sem, da bo moja vlada rekla Slovencem, da je zdaj dovolj maltretiranja, poniževanja, političnih laži, kriminalnih dejanj v arbitraži in kriminalnih napadov, ter jim sporočila, da bo njihov policijski čoln, če bo še enkrat prišel v hrvaške teritorialne vode, zapleniti, posadka pa sankcionirana," je bil oster Tromblon.

Če Plenković ne bo upošteval njihovega poziva in v roku 72 ur pojasnil, kako bo zaščitil hrvaško državno mejo, ribiče in hrvaško ustavo, je vojni veteran napovedal, da bodo ribiči in veterani zaščitili Piranski zaliv pred slovensko policijo, v spornem območju zagotovili nemoten ribolov hrvaškim ribičem iz Istre, zaščitili hrvaško ustavo v polnem pomenu besede, ladje pa bodo iz Piranskega zaliva nato prepeljali tudi na Markov trg v središču Zagreba.