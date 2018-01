Grožnje hrvaškim ribičem očitno zalegle #video

Strah pred slovenskim kaznovanjem je očitno zalegel. V Piranskem zalivu je danes lovil le en hrvaški ribič. Če ga bodo Slovenci oglobili, bo račun poslal v Zagreb, je povedal po tem, ko so ga s slovenskega čolna popisali policisti in inšpektor.

Enako pravijo njegovi kolegi, hrvaški ribiči iz Savudrije in Umaga. "Če nas hrvaška država ne bo zaščitila pred slovenskimi kaznimi, bomo ribolov v Piranskem zalivu omejili ali celo prekinili," napovedujejo.

"Če je meja med Hrvaško in Slovenijo samo en akt ene države, ki ni mednarodno priznan, so njene odločitve, ki so proti hrvaškim državljanom, na tem območju neveljavne," pravi savudrijski ribič Danilo Latin.

"Ni vprašanje, ali bomo prečkali mejo, ki jo je določilo arbitražno sodišče, ampak kdaj jo bomo in kaj se bo zgodilo. Mi bomo še naprej lovili, ampak vprašanje je, kako bo Hrvaška nastopila proti tem kaznim," še dodaja Latin.

Vrtoglave kazni

In kako visoka bo kazen, ki bo doletela hrvaške ribiče, ko bodo prečkali slovenske mejne prehode, na primer na poti v Trst, kamor se proda največ ulova. Od 500 do 1.200 evrov. Takšna je sankcija za nedovoljeno prečkanje morske meje. Precej bolj vrtoglave pa so globe za gospodarski ribolov brez dovoljenja. Od 420 do 41 tisoč evrov, so poročali v oddaji Danes na Planet TV.

Hrvaški ribiči so tako delovni dan namesto na morju preživeli na kopnem.

Hrvaški policijski čolni jih sicer dosledno spremljajo vsakič, ko izplujejo na ribolov. Kdo in kako pa jih bo zaščitil, ko bodo prečkali mejni prehod Sečovlje ali Dragonja, pa je čisto druga zgodba, so v Savudriji in Umagu razlagali dopisniku Planet TV iz Istre Andreju Peroši.

Hrvaška pripravlja oster odgovor

Hrvaška politika pa se, kot kaže, že pripravlja na oster odgovor. "Slovenija ne more uveljaviti nobenih zakonov na hrvaškem ozemlju, meja med državama pa je takšna, kot je bila določena leta 91," je provokativno izjavila hrvaška zunanja ministrica Marija Pejčinović Burić. Dodala je, da so grožnje Slovencev hrvaškim ribičem ne le neprimerne, ampak tudi povsem nesmiselne.

"Slovenska policija hrvaških ribičev v Piranskem zalivu ne more kaznovati," Sloveniji odločno sporoča hrvaška zunanja ministrica.

"Uveljavljanje slovenske zakonodaje na ozemlju Republike Hrvaške ni možno, zato tudi te kazni niso možne. In mislim, da bodo napovedi, ki prihajajo s slovenske strani, ostale pri napovedih," pravi ministrica.

V nasprotnem primeru bi to, kot pravi, pomenilo poskus spremembe mejne črte z nasilnimi sredstvi. Poudarja namreč, da gre v Piranskem zalivu za nesporno hrvaško ozemlje, saj da tam velja meja iz leta 1991. "Hrvaško ozemlje je enako, kot je bilo leta 1991. Torej je mejna črta tista črta, ki je bila potrjena 1991. Glede na to se na terenu ni nič zgodilo," je prepričana Pejčinović Burićeva.