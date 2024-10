Ukrajinska novinarka umrla v ruskem zaporu

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



17.05 Nemčija ob obisku Zelenskega napovedala dodatno vojaško pomoč Kijevu

16.00 V ruskem zaporu umrla ukrajinska novinarka

12.50 Zelenski podporo Ukrajini iskal tudi v Vatikanu in Rimu

10.00 Ruske sile izvedle 114 napadov

9.65 V ruskem raketnem napadu na Odeso več smrtnih žrtev

17.05 Nemčija ob obisku Zelenskega napovedala dodatno vojaško pomoč Kijevu

Nemčija je ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega danes v Berlinu obljubila Kijevu nov sveženj vojaške pomoči v vrednosti 1,4 milijarde evrov. Pomoč po besedah kanclerja Olafa Scholza med drugim vključuje tudi sisteme zračne obrambe. Zelenski se je Berlinu zahvalil za podporo in poudaril, da se pomoč Ukrajini ne sme zmanjšati.

Scholz je na današnjem srečanju z Zelenskim vnovič potrdil podporo Ukrajini. "Nemčija še naprej trdno stoji na strani Ukrajine," je zatrdil kancler in obsodil ruske napade na ukrajinsko infrastrukturo, katerih namen je zlomiti voljo ukrajinskega prebivalstva do upora.

Scholz je pred srečanjem z Zelenskim napovedal dodatno vojaško pomoč Ukrajini v vrednosti 1,4 milijarde evrov, ki naj bi jo Kijevu do konca leta dobavili skupaj z Belgijo, Norveško in Dansko. Sveženj vključuje sisteme zračne obrambe, topništvo in brezpilotne letalnike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zelenski, ki se je v okviru turneje po evropskih prestolnicah danes ustavil še v Berlinu, se je zahvalil Scholzu za podporo njegove države Ukrajini v boju proti ruski agresiji.

"Nemčija je naši državi pomagala bolj kot drugi s sistemi zračne obrambe," je izjavil in poudaril, da je to rešilo na tisoče ukrajinskih življenj.

Kot je ob tem še opozoril, se pomoč Kijevu ne bi smela zmanjšati. Ukrajina si prizadeva za pravičen mir, je še dejal Zelenski, ki si želi, da bi se vojna z Rusijo končala leta 2025. "Rad bi to videl najkasneje naslednje leto, 2025," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Po besedah Scholza sta se z Zelenskim strinjala, da bo prišlo do še ene mirovne konference, na kateri naj bi sodelovala tudi Rusija. "Jasno je, da je mir mogoče doseči le na podlagi mednarodnega prava. To bo zahtevalo še ogromno truda," je dejal kancler in dodal, da ne bodo sprejeli "nobenega diktiranega miru iz Rusije", navaja dpa.

Zelenski bi se moral v soboto udeležiti srečanja voditeljev držav kontaktne skupine za Ukrajino v ameriškem oporišču v nemškem Ramsteinu, vendar je bil vrh preložen, potem ko je ameriški predsednik Joe Biden udeležbo odpovedal zaradi orkana Milton, ki je opustošil dele ZDA.

Zelenski se je namesto tega odpravil na turnejo k svojim najpomembnejšim evropskim zaveznikom, v okviru katere je obiskal še London, Pariz in Rim.

16.00 V ruskem zaporu umrla ukrajinska novinarka

Jacenko, ki je smrt Roščine v četrtek potrdil za ukrajinsko televizijo, je dejal, da je bila novinarka tik pred tem, da jo zamenjajo v okviru izmenjave ujetnikov.

"Njena premestitev iz Taganroga v Moskvo je bila faza v pripravah na njeno izpustitev," je povedal Jacenko. Po poročanju medijev je zaprta novinarka dolgo gladovno stavkala, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Today, I learned the terrible news. Our colleague, journalist Victoria Roshchyna, died in Russian captivity.



I have a question. What did they do with her? What could have been done to a young girl to make her die? I call on all journalistic organizations from different… pic.twitter.com/NxpNE4U4HD — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) October 10, 2024

Ukrajinsko tožilstvo je danes sporočilo, da je sprožilo preiskavo smrti novinarke v ruskem pridržanju, ki jo bo obravnavalo kot vojni zločin, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kazenski postopek, uveden zaradi njenega izginotja, je bil prekvalificiran v vojni zločin v povezavi z naklepnim umorom," je sporočilo generalno državno tožilstvo v Kijevu.

Roščina je umrla 19. septembra, piše v pismu ruskega obrambnega ministrstva, ki ga je v četrtek prejela njena družina v Ukrajini, je v sporočilu za javnost zapisala nevladna organizacija Novinarji brez meja in ob tem izrazila pretresenost ob smrti novinarke.

Ruska medijska hiša Mediazona je poročala, da je Roščina umrla med premestitvijo v Moskvo iz zapora v Taganrogu blizu ukrajinske meje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenih omrežjih danes dejal, da je smrt Roščine hud udarec za številne ukrajinske novinarje, ki so jo poznali.

Roščina, ki bi 6. oktobra dopolnila 28 let, je izginila avgusta lani na ukrajinskih ozemljih, ki jih je zasedla Rusija. Na okupirano območje je pripotovala iz dela Ukrajine pod vladnim nadzorom prek Poljske. Že leta 2022 so jo ruske enote aretirale v južnem ukrajinskem pristaniškem mestu Berdjansk, a so jo pozneje izpustili.

Having endured 15 months in brutal Russian captivity, kidnapped Journalist Viktoria Roshchyna has reportedky died in Russian prison.



Authorities have confirmed that she was among those to soon be exchanged and was “expected to be home soon.”



“Her return had been agreed upon,… pic.twitter.com/q7JJGjxynQ — KyivPost (@KyivPost) October 10, 2024

Med drugim je delala kot svobodna novinarka za ukrajinski novičarski portal Ukrajinska Pravda, po poročanju Reutersa pa tudi za Radio Free Europe/Radio Svoboda. Poročala je o življenju na Krimu po letu 2014, ko si je ukrajinski polotok priključila Rusija, in na ozemljih na vzhodu Ukrajine, ki so jih zavzeli proruski separatisti.

Zgroženost nad poročili o smrti Viktorije Roščine med nezakonitim ruskim pridržanjem je danes izrazila tudi Evropska unija, ki je pozvala k temeljiti in neodvisni preiskavi za razjasnitev okoliščin novinarkine smrti.

"Njena usoda je tragičen opomin na več tisoč ljudi, pridržanih na zasedenih ukrajinskih ozemljih in v Rusiji, pa tudi na represijo, ki so jo tudi v Rusiji uvedle ruske oblasti," so sporočili v Bruslju.

12.50 Zelenski podporo Ukrajini iskal tudi v Vatikanu in Rimu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v okviru evropske turneje za zbiranje podpore Ukrajini danes v Vatikanu sešel s papežem Frančiškom. Pred tem se je v četrtek zvečer v Rimu srečal z italijansko premierko Giorgio Meloni, ki je po pogovorih izpostavila, da je cilj podpore Italije omogočiti Ukrajini, da se pogaja o miru.

Kot je pojasnila Meloni, to pomeni vojaško podporo in podporo energetskemu sektorju. "Z Zelenskim sva se strinjala, da je pomembno vključiti mednarodne akterje, ki lahko Moskvo prepričajo, da se usede za mizo in se verodostojno pogaja," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa po srečanju sporočila italijanska premierka.

Foto: Reuters Napovedala je tudi, da bo 10. in 11. julija prihodnje leto v Rimu konferenca o obnovi Ukrajine. Zelenski je po srečanju z Meloni sporočil, da je Italiji hvaležen za priprave na konferenco. "Za nas je pomembno, da so italijanska podjetja zastopana v projektih obnove v Ukrajini," je zapisal na družbenem omrežju X.

Italiji se je tudi zahvalil za vojaško pomoč, zlasti za sisteme zračne obrambe. Sporočil je še, da je italijanski premierki predstavil svoj načrt za zmago Ukrajine v vojni, govorila pa sta tudi o nadaljnji vojaški podpori Kijevu. Italija podpira Ukrajino s pošiljanjem pomoči in orožja, a vztraja pri uporabi orožja le na ukrajinskem ozemlju.

Zelenski se je danes sešel tudi s papežem Frančiškom, ki ga je v Vatikanu sprejel na zasebni avdienci. Pogovor je po poročanju agencije Ansa trajal 35 minut. To je bila druga zasebna avdienca ukrajinskega predsednika pri papežu po 40-minutnem srečanju maja lani, srečala pa sta se tudi junija na vrhu G7 v južni Italiji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters Zelenskega danes pričakujejo še v Berlinu, kjer se bo pogovarjal s kanclerjem Olafom Scholzem. Obiske v evropskih prestolnicah je Zelenski naznanil v sredo, ko je bilo zaradi odpovedi udeležbe ameriškega predsednika Joeja Bidna preloženo srečanje voditeljev članic kontaktne skupine za Ukrajino, ki bi moralo potekati v soboto v nemškem Ramsteinu.

10.00 Ruske sile izvedle 114 napadov

Ruske sile nadaljujejo ofenzivo na vzhodu Ukrajine, samo v četrtek so izvedle 114 napadov, je sporočil ukrajinski generalštab. "Samo na delu fronte pri Limanu in železniškem vozlišču v regiji Doneck so zabeležili 30 napadov. Tarče so bili tudi deli pri Pokrovskem in Kurahovem," so zapisali.

Številk, ki jih navaja ukrajinska vojska, ni mogoče natančno preveriti. Ukrajinski blog DeepState, neuradno povezan z vojsko, je sinoči poročal, da je ruska vojska zavzela štiri manjša naselja na vzhodni fronti.

Ruska protizračna obramba pa je prestregla 92 ukrajinskih brezpilotnih letal, je včeraj sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Prizadeta je bila predvsem Adigeja na severnem Kavkazu.

9.65 V ruskem raketnem napadu na Odeso več smrtnih žrtev

V ruskem raketnem napadu na južno ukrajinsko regijo Odesa so bile ponoči ubite štiri osebe, med njimi tudi najstnica, še deset je bilo ranjenih, je danes sporočil guverner regije Oleg Kiper. V napadu je bila uničena tudi dvonadstropna stavba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Fotogalerija 1 / 4 / 4

"Sovražnik je z balističnimi raketami napadel regijo Odesa. Ubiti so bili štirje ljudje, med njimi najstnica," je na družbenih omrežjih zapisal Kiper ter dodal, da je bilo v napadu ranjenih še deset ljudi in uničena dvonadstropna stavba.

Na videoposnetkih s prizorišča napada je bilo videti reševalce, ki med ruševinami iščejo žrtve napada, še poroča AFP.

Ruska vojska je od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 izvedla že več napadov na regijo Odesa. Tarče so bile najpogosteje tovorne ladje in skladišča žita. Nazadnje so ruske sile Odeso napadle v sredo, pri čemer je bilo ubitih osem ljudi.