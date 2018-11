Ukrajina: Rusom med 16. in 60. letom starosti vstop prepovedan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po razglasitvi vojnih razmer v desetih ukrajinskih regijah je Ukrajina zaostrila tudi pogoje za ruske državljane ob vstopu v državo. Moškim iz Rusije, starimi od 16 do 60 let, je od zdaj na splošno prepovedan vstop v državo, izjeme veljajo samo iz humanitarnih razlogov ali zaradi udeležbe na pogrebu.

Ta ukrep je načeloma veljal že od aprila 2014, a so moškim iz Rusije, če so predložili namen svojega potovanja, dovolili vstop v državo. Od januarja ukrajinski organi vsem ruskim državljanom ob prestopu meje odvzamejo prstne odtise. Prav tako v Ukrajini že dlje časa poteka razprava o uvedbi vizumov za ruske državljane.

Snaha ukrajinskega predsednika Rusinja

Številni državljani Ukrajine in Rusije so zaradi zgodovinskih okoliščin v sorodstvu. Snaha ukrajinskega predsednika Petra Porošenka in tast zunanjega ministra Pavla Klimkina sta na primer ruska državljana.

Ukrajina je zaradi nedeljskega incidenta pred Krimskim polotokom, ko je Rusija zasegla tri ukrajinske vojaške ladje s posadko, v sredo razglasila vojne razmere v desetih regijah na meji z Rusijo, ob Črnem in Azovskem morju.