Vojna med Ukrajino in Rusijo? "Tega si ne želi ne ena ne druga stran."

Sosedi Rusi in Ukrajinci so se v Črnem morju zapletli v nov konflikt. Zaradi ladij, ki so jih Rusi zaplenili, ker naj bi Ukrajinci zapluli v njihove vode, so v Ukrajini razglasili vojno stanje. "Mislim, da ne bo preraslo v kaj večjega. Tega si ne želi ne ena ne druga stran, saj se zavedajo vseh tveganj," meni strokovnjak za mednarodno pravo Ernest Petrič.

Spori med Rusijo in Ukrajino so konec preteklega tedna dobili z ruskim zasegom ukrajinskih ladij novo poglavje. Incident se je zgodil v Črnem morju, nedaleč od polotoka Krim na poti skozi Kerški preliv, ki je edina pot med Črnim in Azovskim morjem.

Ruska stran je napad na ladje zagovarjala z nezakonitim vstopom v njihove vode, na drugi strani pa Ukrajina trdi, da je Rusijo obvestila o poti.

Ukrajinski odgovor na ruski zaseg bojnih ladij je bil razglasitev vojnega stanja za 30 dni v desetih pokrajinah ob meji z Rusijo oziroma njenih zaveznicah Belorusiji in Moldaviji.

Ne bo preraslo v kaj večjega

"Nihče si ne želi vojne, sploh pa ne v Evropi in ne takšne z najhujšimi orožji," meni pravnik Ernest Petrič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po mnenju strokovnjaka za mednarodno pravo Ernesta Petriča ni nevarnosti, da bo med Rusijo in Ukrajino prišlo do vojne, saj so razmere pod nadzorom.

"Mislim, da ne bo preraslo v kaj večjega. Tega si ne želi ne ena ne druga stran, saj se zavedajo vseh tveganj, ki iz tega izhajajo. Prišlo je do zaostritve. Rusija je na eni strani morala pokazati svojo moč, na drugi strani pa so morali nekaj narediti Ukrajinci," razmišlja Petrič.

Zaradi rastoče napetosti je imel izredno sejo tudi Varnostni svet ZN, Evropska unija in Nato pa sta obe strani pozvali k zadržanosti.

"Ukrajina je eden od temeljnih kamnov zahodne varnostne politike"

Prav Ukrajina je po besedah Petriča "eden od temeljnih kamnov zahodne varnostne politike, evropske in ameriške," zato obe strani pazita, da ne bi šli predaleč. "Nihče si ne želi vojne, sploh pa ne v Evropi in ne takšne z najhujšimi orožji," dodaja.

Je pa za Rusijo boleče, da se Ukrajina od njih umika, meni Petrič. "Rusi so Ukrajino imeli in še vedno jo, to ne velja za politiko, ampak povprečnega Rusa, za malo Rusijo. Kijev je bil zanje začetek državnosti. Mislijo, da je Ukrajina del velike Rusije. Vendar do razreševanja problemov pristopajo povsem narobe," zgodovino razmer med Ukrajino in Rusijo pojasnjuje Petrič.

Foto: Reuters

Vse bolj se pomika k zahodu

Zaradi pritiskov Rusije, leta 2014 si je priključila polotok Krim in čez Kerške ožine zgradila 19 kilometrov dolg most, se Ukrajina vedno bolj premika k zahodu. "Ukrajina pa, ker ji drugega ne preostane, se pomika vedno bolj proti zahodu in je za Rusijo vedno bolj izgubljena," opozarja Petrič.

V preteklosti so bili že številni spori med državami, ki so nakazovali na vojno, vendar je velikokrat z intervencijo uspelo umiriti udeležence.

"Vsakič, tudi takrat, ko so bili nasproti smrtni nasprotniki, so se na določeni točki ustavili. Tole trenutno pa ni takšna situacija, ko bi ušla izpod nadzora. Mislim, da ne bo vojne, vsaj ne velike," še pravi Petrič.

Hevka: Kar se je zgodilo, je začetek konca oziroma začetek revolucije

Bolj zaskrbljen glede nedeljskega dogodka je Andrija Hevka, predsednik Kulturnega društva Ljubljana-Kijev.

"Kar se je zgodilo predvčerajšnjim, je začetek konca oziroma začetek revolucije. Ruski mir je dokončno pokopan," je prepričan Hevka, ki že dolga leta živi v Sloveniji.

Po njegovem mnenju ima Ukrajina nekaj adutov. "Ukrajina ima veliko adutov in zahod komaj čaka, da se spremo med sabo in nas rine naprej, da bi šli v vojno. In to morajo Ukrajinci narediti," pravi Hevka.

Kje se je zgodil incident?

Rusija je s polotokom Krim zgradila 19 kilometrov dolg most. Foto: Reuters Incident se je zgodil v bližini polotoka Krim, ki ga z Rusijo povezuje most. Ukrajinske ladje so plule proti Azorskemu morju, ko je v eno od ladij trčila ladja ruske obalne straže, nato pa je prišlo do streljanja, Rusi pa so zaplenili tri ladje.

Rusija in Ukrajina sta leta 2003 podpisali pogodbo, s katero si delita suverenost nad Azorskim morjem in Kerško ožino, vendar Rusija trdi, da so ukrajinske ladje nezakonito vstopile v njene vode, na drugi strani pa Kijev pravi, da so obvestili drugo stran o poti svojih ladij.