ZDA obsojajo agresivno dejanje Rusije in jo pozivajo, naj vrne Ukrajini ladje in mornarje, ki jih je v nedeljo zajela v Črnem morju, je sporočil ameriški državni sekretar Mike Pompeo. O napetih razmerah med Rusijo in Ukrajino je včeraj razpravljal tudi Varnostni svet ZN.

Rusija je v nedeljo nevarno zaostrila položaj v Kerški ožini, ocenjujejo v ZDA in izražajo globoko zaskrbljenost nad incidentom, ki predstavlja kršitev mednarodnega prava.

ZDA ob tem Rusijo poziva, naj vrne ladje in mornarje, spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine v mednarodno priznanih mejah tudi glede teritorialnih voda. Obe strani pa pozivajo k zadržanosti in spoštovanju mednarodnih zavez in obveznosti.

Mike Pompeo je v zvezi s tem po telefonu govoril tudi z ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom.

Rusija si po svoje razlaga delitev suverenosti

Rusija si je polotok Krim priključila leta 2014 in prek Kerške ožine letos zgradila 19 kilometrov dolg most, ki povezuje Krim z Rusijo. Ukrajinske ladje so poskušale v nedeljo pluti skozi v Azorsko morje, vendar je ladja ruske obalne straže najprej trčila v prvo ladjo, nato odprla ogenj nanjo in blokirala pot drugima dvema. Prispele so še druge ruske vojaške ladje in zaplenile tri ukrajinske.

Rusija in Ukrajina imata pogodbo iz leta 2003, po kateri si delita suverenost nad Azorskim morjem in Kerško ožino, vendar si Rusija to po svoje razlaga, saj trdi, da bi morale ukrajinske ladje pred poskusom plovbe skozi ožino zaprositi za dovoljenje. Rusija trdi, da je šlo za namerno provokacijo ukrajinskega predsednika Porošenka, ki ga marca čakajo predsedniške volitve, na katerih se mu zaradi nizke priljubljenosti obeta poraz.

Rusi trdijo, da je Ukrajina namerno provocirala

Na to temo sta včeraj potekali kar dve ločeni zasedanji Varnostnega sveta ZN. Prvo je sklicala Rusija, ki pa se je končala hitro, saj je hotela Moskva razpravo nasloviti kot obravnavo ukrajinskega kršenja meje na morju. Varnostni svet je to potem zavrnil s sedmimi glasovi proti (ZDA, Francija, Velika Britanija, Poljska, Nizozemska, Kuvajt in Švedska), štirimi glasovi za (Rusija, Kitajska, Kazahstan in Bolivija) ter štirimi vzdržanimi (Slonokoščena obala, Etiopija, Ekvatorialna Gvineja in Peru).

Rusijo je potem na naslednjem zasedanju zastopal le namestnik veleposlanika Dimitrij Poljanski, ki je razložil, da je šlo za namerno provokacijo Ukrajine. Njen veleposlanik Volodimir Jelčenko je povedal, da je bilo vse, kar je povedal Rus, čista laž, o čemer se lahko prepričajo vsi, ki so si ogledali posnetke napada ruske ladje na ukrajinsko.

Generalna podsekretarka ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo je obe državi pozvala, naj se vzdržita povečevanja napetosti v besedah in dejanjih, ker lahko pride do nevarnega poslabšanja položaja z nepredvidljivimi posledicami.

Ukrajina uvedla vojno stanje

Ukrajinski parlament je medtem v Kijevu potrdil predlog predsednika Porošenka o uvedbi vojnega stanja v desetih od 27 pokrajin države. Gre za pokrajine, ki ležijo blizu Rusije ali ruskih zaveznic Belorusije ter separatističnega Pridnestrja v Moldaviji. Porošenko je pojasnil, da ne gre za razglasitve vojne, ampak le začasno 30-dnevno uvedbo izrednega stanja za krepitev obrambe pred rusko agresijo.