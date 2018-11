V Ukrajini od danes vojno stanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je vojno stanje razglasil po nedeljskem incidentu, ko je ruska obalna straža je v Kerški ožini pri nezakonito priključenem polotoku Krim zasegla tri ukrajinska vojaška plovila, ki so iz Črnega morja plula v ukrajinsko pristanišče Mariupol v Azovskem morju. Pri tem je bilo zajetih še 24 ukrajinskih mornarjev. V posredovanju so bili najmanj trije ranjeni.

Parlament v Kijevu je po burni razpravi Porošenkovo uvedbo vojnega stanja odobril za 30 dni in na območju desetih ukrajinskih regij. Ukrep je začel veljati z današnjim dnem.

Kakšne so pravice vojske?

V okviru vojnega stanja bo imela vojska pravico, da uvede policijsko uro, preiskuje stanovanja ter izvaja nadzor vozil in oseb. V namen obrambe države bodo lahko oblasti zasegle zasebno lastnino in preuredile proizvodnjo v tovarnah za potrebe vojske in obrambe države.

Na bojnih območjih bo naloge policije prevzela vojska. Vsi za boj sposobni moški se bodo morali prijaviti oblastem za morebitno mobilizacijo. Delavce, ki niso zaposleni na strateško pomembnih mestih, bodo lahko premestili na opravljanje družbeno nujnih del, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Omejeno tudi delovanje medijev

V času vojnega stanja bodo oblasti lahko omejile tudi delovanje medijev oziroma bodo lahko določale, kaj bodo mediji lahko objavljali. Možen bo nadzor in omejitev komunikacijskih kanalov - od telefonov do interneta.

Ne bo pa vojno stanje pomenilo okrnitve dela parlamenta. Ta bo lahko deloval normalno naprej. V času trajanja vojnega stanja so prepovedani razpustitev parlamenta, spremembe ustave, volitve predsednika ali parlamenta ter referendumi in stavke. V skladu z ukrajinsko zakonodajo lahko vojno stanje v času trajanja tega ukrepa prekliče le predsednik.