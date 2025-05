Turškega politika napadel moški, ki je ubil svoja otroka #video

Vodjo glavne turške opozicijske stranke Ozgura Ozela je med odhodom s spominske slovesnosti napadel moški in ga udaril v obraz. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je napadalec 66-letnik, ki je leta 2004 ubil svoja otroka in je na pogojnem izpustu.

Predsednik Republikanske ljudske stranke (CHP) Ozgura Ozela se je v Istanbulu udeležil spominske slovesnosti za prokurdskega politika Sirrija Sureyyo Onderja. Ko je Ozela zapuščal Atatürkov kulturni center, se mu je približal moški in ga udaril v obraz. Ozela v napadu ni bil poškodovan, varnostniki so ga zaščitili in ga odpeljali na varno.

Napadalca so prijeli. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve gre za 66-letnega moškega, ki je leta 2004 ubil svoja otroka, stara 17 in 19 let. Leta 2020 so ga izpustili iz zapora in je na pogojnem izpustu, poroča turški časnik Cumhuriyet.

Incident je sprožil skrbi glede varnosti politikov. Tokratni napad spominja na tistega iz leta 2019, ko so napadli Kemala Kilicdarogla, Ozelovega predhodnika na čelu stranke CHP.