Turška opozicija slavi, novemu županu Istanbula že čestital tudi Erdogan

"Čestitam Ekremu Imamogluju, ki je zmagal na volitvah glede na neuradne podatke," je v nedeljo zvečer prek Twitterja sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in dodal, da je bila volja naroda spet izražena.

Opozicija slavila z razliko 800 tisoč glasov

V nedeljo so po preštetih 99,37 odstotka glasov poročali, da je Imamoglu prejel 54,03 odstotka glasov, medtem ko je njegov glavni tekmec, sicer nekdanji turški premier in tesni sodelavec Erdogana Binali Yildirim iz vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (AKP), dobil 45,09 odstotka glasov. Preostalih 19 kandidatov je skupaj prejelo manj kot odstotek glasov.

Turški predsednik Erdogan je priznal nedeljske izide županskih volitev v Istanbulu in čestital novoizvoljenemu županu Ekremu Imamogluju. Foto: Reuters

Predsednik vrhovnega volilnega sveta Sadi Guven je danes objavil začasne uradne izide volitev. Kot je dejal, je Imamoglu prejel 54,21 odstotka podpore oziroma 4.741.868 glasov, Yildirim pa 44,99 odstotka oziroma 3.935.453 glasov. Gre za razliko več kot 800 tisoč glasov. Stranke imajo čas za pritožbe do prihodnje srede, potem pa bodo objavili končne uradne izide.

Imamoglu zmagal že na prvih volitvah

Volilna udeležba je bila 84,5-odstotna, kar pomeni, da se je volitev v nedeljo udeležilo 8,74 milijona od 10,56 milijona volilnih upravičencev. Yildirim je zmago Imamogluja že priznal v nedeljo in mu zaželel veliko uspeha.

Privrženci turške opozicije so v nedeljo pozno v noč proslavljali zmago opozicijskega kandidata za župana Imamogluja. Foto: Reuters

Imamoglu je Yildirima sicer presenetljivo premagal že na volitvah 31. marca, a z le nekaj več kot 13 tisoč glasovi. AKP se je takrat na izid pritožila zaradi domnevnih nepravilnosti, volilna komisija pa je kljub temu, da je že potrdila zmago opozicijskega kandidata, pritožbi ustregla. Tokrat Imamoglu vodi z več kot 800 tisoč glasovi.

Poraz v Istanbulu hud udarec za AKP in Erdogana

Izid volitev v Istanbulu pomeni za AKP in Erdogana velik poraz, saj je njegova stranka to najpomembnejše župansko mesto v državi izgubila po 25 letih vladavine, obenem pa je marca izgubila tudi oblast v Ankari. V Istanbulu z okoli 16 milijoni prebivalcev namreč živi 20 odstotkov vsega turškega prebivalstva, mesto z okolico pa prispeva tretjino bruto domačega proizvoda.

Ob tem velja poudariti tesne Erdoganove vezi z mestom, saj je predsednik tam odraščal in začel svojo politično kariero. Po objavi neuradnih izidov so se v mestu ljudje spontano odpravili na ulice, kjer so s petjem, plesom in hupanjem proslavili zmago opozicijskega kandidata.