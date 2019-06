Volitve v Turčiji: Erdogan znova poražen

"Ne ena skupina ali stranka, pač pa sta na teh volitvah zmagala celoten Istanbul in Turčija," je sporočil Ekrem Imamoglu, potem ko so mu prvi delni rezultati pripisali zmago z okoli 54-odstotno podporo.

"Demokracija v Turčiji deluje brezhibno"

Turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu je sporočil, da je pripravljen sodelovati z njim. "Gospod predsednik, pripravljen sem delati v harmoniji z vami. Pozivam vas na srečanje v najkrajšem možnem času," je sporočil novi istanbulski župan.

Zmagovalec ponovnih volitev Ekrem Imamoglu. Foto: Reuters Njegov protikandidat, nekdanji premier Binali Yildirim iz vladajoče stranke Pravičnost in razvoj (AKP), je Imamogluju že čestital. "Moj tekmec Ekrem Imamoglu trenutno vodi v volitvah. Čestitam mu in mu želim veliko uspeha," je dejal Yildirim v kratki izjavi za televizije.

"Volitve pomenijo demokracijo. Te volitve so še enkrat dokazale, da demokracija v Turčiji deluje brezhibno," je še dodal, a spomnil, da bodo končni rezultati objavljeni šele kasneje.

Imamoglu je Yildirima premagal že na volitvah 31. marca, a zelo tesno; z le nekaj več kot 13 tisoč glasovi več. AKP se je takrat na izid pritožila zaradi domnevnih nepravilnosti, volilna komisija pa je pritožbi ustregla.

Volitve velikega simbolnega pomena

Lokalne volitve v Istanbulu, ki je največje turško mesto po številu prebivalcev in finančna prestolnica države, so velikega simbolnega pomena za državno politiko. Veljale so namreč za pomemben test za Erdogana in njegovo stranko AKP.

Na volitvah je glasoval tudi sam Erdogan, ki prihaja iz Istanbula. Ob oddaji glasu je izrazil prepričanje, da bodo volivci sprejeli najboljšo odločitev za mesto.

Za AKP je marčna zmaga opozicijskega kandidata pomenila velik poraz, saj je mesto vodila od leta 1994. Presenetila je tudi opazovalce, saj je bila kampanja vse kaj drugega kot enakopravna. 49-letni Imamoglu se je zanesel predvsem na družbene medije in dober glas med ljudmi, 63-letni Yildirim pa je prevladoval v medijih, in to večinoma po nalogu oblasti.

Foto: Reuters Odločitev oblasti o razveljavitvi volitev in razpisu novih je sprožila mirne proteste v 16-milijonski metropoli, naletela pa je tudi na obsodbe zaveznic Turčije, ki so izražale zaskrbljenost nad stanjem demokracije in vladavine prava v državi.

Imamoglu, doslej malo znan nekdanji župan enega od istanbulskih okrajev, je tako rekoč čez noč postal pomemben politični dejavnik. Po ocenah opazovalcev je vzhajajoča zvezda turške politike in bi na predsedniških volitvah leta 2023 lahko bil tekmec Erdogana.

Študiral je poslovno upravljanje na univerzi v Istanbulu, kjer je tudi magistriral iz menedžmenta. Preden je pred desetletjem stopil v politiko, je delal v družinskem gradbenem podjetju.

Danes se je sicer uradno za glasove okoli 10 milijonov volivcev potegovalo še 19 kandidatov, a tekma je dejansko potekala samo med Imamoglujem in Yildirimom.