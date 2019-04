Stranka predsednika Erdogana vložila pritožbo na izid lokalnih volitev

Vladajoča Stranka za pravičnost in razvoj (AKP) turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana je danes vložila pritožbo na izid lokalnih volitev v Istanbulu in Ankari, kjer sta po podatkih volilne komisije slavila kandidata opozicije. Volilna komisija mora v dveh dneh sporočiti, ali je pritožba utemeljena.

Na državni ravni je sicer AKP skupaj s svojo koalicijsko partnerico, nacionalistično stranko MHP, na lokalnih volitvah v nedeljo osvojila več kot 50 odstotkov glasov, a je doživela poraz tako v prestolnici Ankari kot gospodarskem središču Istanbulu.

Na volitvah ugotovili nepravilnosti

Vodja AKP v Istanbulu Bayram Senocak je novinarjem pojasnil, da so na volitvah ugotovili nepravilnosti in prirejanje rezultatov. Med drugim so zaznali ogromne razlike med številom glasov za svojega kandidata, ki so bili oddani na voliščih, ter tistimi, ki so jih poslali volilnim oblastem.

Že v ponedeljek je tiskovni predstavnik AKP Omer Celik pojasnil, da so se pojavile neskladnosti med poročili z volišč in izidi v Ankari in Istanbulu.

Lokalne volitve so sredi gospodarske krize veljale za preizkus za turškega predsednika Erdogana, ki jih je označil za ključne za preživetje naroda. Foto: Reuters

Na lokalnih volitvah je v Istanbulu zmagal kandidat opozicijskega bloka Ekrem Imamoglu, ki je imel pred kandidatom AKP Binalijem Yildirimom le okoli 28 tisoč glasov prednosti. Volilna komisija sicer še ni objavila končnih rezultatov.

Poraz v Istanbulu, gospodarskem in demografskem središču Turčije, je za AKP, ki je tam na oblasti zadnjih 16 let, in za Erdogana, ki je tam na začetku politične kariere županoval tudi sam, poraz brez primere.

Še posebno ker je Erdogan izgubil tudi Ankaro, kjer so bili AKP in njene islamistične predhodnice na oblasti 25 let. V Ankari je sicer slavil kandidat opozicije Mansur Yavas, ki je porazil kandidata AKP Mehmeta Ozhasekija.