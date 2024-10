Türk: V Gazi se odvija najbolj črn scenarij

Komisar ZN Volker Türk: Na severu Gaze najbolj črn scenarij od začetka vojne

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk: je v svoji današnji izjavi izpostavil, da je od začetka izraelske ofenzive pred nekaj več kot letom dni na območju Gaze zabeleženih več kot 150 tisoč mrtvih, ranjenih ali pogrešanih ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Razmere so iz dneva v dan slabše, kar je nepredstavljivo. Najbolj se bojim, da se bo zaradi intenzivnosti, obsega in brezobzirne narave izraelske operacije, ki trenutno poteka na severu Gaze, to število še močno povečalo," je dejal Türk.

Svetovne voditelje je pozval k ukrepanju in poudaril, da so vse države v skladu z ženevskimi konvencijami dolžne zagotoviti spoštovanje mednarodnega prava.

Lokalne oblasti v Gazi vsakodnevno opozarjajo na obsežne izraelske napade v severnem delu enklave. Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo od 7. oktobra lani v oblegani palestinski enklavi ubitih najmanj 42.847 ljudi, še več kot sto tisoč je ranjenih. Foto: Reuters

V svoji izjavi je izpostavil še, da se "na severu Gaze odvija najtemnejši scenarij v tem konfliktu, saj izraelska vojska celotno prebivalstvo tega območja izpostavlja obstreljevanju, obleganju in stradanju".

"Obstreljevanje na severu Gaze poteka brez prestanka. Hkrati je izraelska vojska več sto tisoč ljudem ukazala, naj se preselijo, ne da bi jim zagotovila vrnitev. Vendar ni varnega načina za odhod," je opozoril Türk.

Dejal je še, da je severni del Gaze praktično nedostopen, ob nezakonitih omejitvah pa je na območje nemogoče dostaviti humanitarno pomoč. Poudaril je tudi, da izraelska vojska napada bolnišnice in pobija zaposlene in paciente, številni so bili kljub hudim poškodbam prisiljeni v evakuacije in beg.

Izrael ta teden znova napadel položaje misije Unifil

Izraelski vojaki so v torek obstreljevali opazovalni stolp mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil) blizu obmejne vasi Dajra, je v današnji izjavi sporočil Unifil. Skupno so ta teden zabeležili tri napade na pripadnike ali položaje misije, ni pa jasno, ali za vsemi stoji Izrael. Pripadniki Unifil kljub pritiskom ostajajo na položajih.

Pripadniki Unifila so se morali v torek umakniti z opazovalnega stolpa, da jih ne bi ustrelili, je sporočila mirovna misija ZN v Libanonu.

Mirovna misija ZN na jugu Libanona (Unifil) je bila ustanovljena leta 1978, da bi nadzorovala umik izraelske vojske po prvi invaziji Libanona in vladi v Bejrutu pomagala vzpostaviti nadzor nad vsem ozemljem. Trenutno ima v Libanonu približno deset tisoč vojakov iz 50 držav. Foto: Reuters Connect

V treh primerih streljanja na položaje, ekipe in vozila Unifila, ki so jih zabeležili ta teden, ni bilo ranjenih ali smrtnih žrtev. Unifil kljub temu opozarja, da je varnostna situacija ob izraelsko-libanonski meji izredno zahtevna, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

"Mirovne sile od začetka oktobra opažajo spopade na terenu v številnih vaseh in mestih na jugu Libanona ali njihovi okolici, nadaljuje se raketno obstreljevanje iz Libanona ter močni letalski in topniški napadi iz Izraela," so dodali v izjavi.

Izraelske sile v bolnišnici na severu Gaze pridržale več sto ljudi

Izraelske sile med racijo v bolnišnici Kamal Advan, zadnji delujoči bolnišnici na severu Gaze, pridržale več sto pacientov in osebja, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje in opozorilo na katastrofalne razmere v bolnišnici. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem sporočila, da je izgubila stik z osebjem.

"Izraelske sile so vdrle v bolnišnico Kamal Advan v mestu Džabalija in so v njej prisotne. Zadržujejo na stotine pacientov, zdravstvenega osebja in nekaj razseljenih oseb s sosednjih območij, ki so se pred nenehnim obstreljevanjem zatekle v bolnišnico," je sporočilo ministrstvo in razmere v bolnišnici označilo za katastrofalne.

Izraelska vojska je pred tem sporočila, da deluje na območju bolnišnice "na podlagi obveščevalnih podatkov o prisotnosti teroristov in teroristične infrastrukture", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V izraelskem napadu v Libanonu ubiti trije novinarji

V izraelskem napadu na Libanon so bili minulo noč ubiti trije novinarji, poročajo libanonski mediji. Napad, ki ga Izrael še ni komentiral, je libanonski minister za informiranje Ziad Makari označil za vojni zločin. Kot je dejal, je v zgradbi v mestu Hasbaja, ki ne velja za območje pod nadzorom Hezbolaha, v času napada bivalo 18 novinarjev.

An Israeli air strike has killed at least three journalists as they slept in their accommodation in southern Lebanon.



🔗: https://t.co/uKdxDQviTQ pic.twitter.com/PKxpSxiiEj — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 25, 2024

Libanonski minister Makari je na omrežju X zapisal, da je Izrael novinarje napadel med spanjem. Po njegovi oceni za atentat, ki ni naključen, temveč je plod natančnega opazovanja in načrtovanja izraelskih sil. "V zgradbi je bilo 18 novinarjev sedmih medijskih hiš. Zgodil se je vojni zločin," je poudaril Makari.

Cilj izraelskega napada je bila po navedbah libanonskih medijev zgradba na jugovzhodu Libanona, kjer so bivali novinarji, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V času napada so bili v zgradbi med drugim sodelavci libanonske televizijske postaje Al Jadeed, Sky News Arabic in Al Jazeera English.

V napadu na zgradbo v mestu Hasbaja so bili ubiti inženir in snemalec libanonske proiranske televizije Al Mayadeen ter fotograf televizije Al Manar, ki jo vodi libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah. V napadu so bile po navedbah libanonskega ministrstva za zdravje ranjene še tri osebe.

Območje, na katerem se nahaja napadena zgradba, sicer ne sodi med tradicionalna oporišča Hezbolaha, poroča AFP.

Televizija Al Mayadeen je po napadu sporočila, da so izraelske sile pred tem v sredo že napadle njihovo pisarno v Bejrutu.

Izraelska vojska je še pred prvo obletnico vojne v Gazi - ki jo spremljajo redni napadi tudi drugih palestinskih ozemelj - septembra okrepila tudi zračne in kopenske napade na sosednji Libanon. Odločitev so utemeljili z navedbo, da želijo zavarovati izraelsko severno mejo pred skoraj vsakodnevnimi napadi Hezbolaha in s tem omogočiti vrnitev razseljenih ljudi na sever Izraela.

Po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v izraelskih napadih v Libanonu ubitih najmanj 1580 ljudi.

Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) navaja, da je od začetka vojne med Izraelom in Hamasom oktobra lani, umrlo najmanj 128 novinarjev in medijskih delavcev v Gazi, na Zahodnem bregu, v Izraelu in Libanonu.

Foto: Reuters

Izraelska vojska napadla več predelov Gaze

V izraelskem napadu na stanovanjsko zgradbo na območju al Manara južno od Han Junisa je življenje izgubilo najmanj 23 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Izraelska vojska je napadla tudi severni del razdejane enklave. Med drugim so znova obstreljevali begunsko taborišče Nuseirat. V napadih na nekdanjo šolo, ki so jo po izbruhu vojne spremenili v zavetišče za razseljene Palestince, je življenje izgubilo najmanj 18 ljudi.

Bombardiranje izraelskih sil je bilo usmerjeno tudi na bolnišnico Kamal Advan na severu enklave. V napadu je bilo ubitih več otrok, poroča televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska je danes tudi sporočila, da je ubila enega od napadalcev, ki naj bi delal za agencijo ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in hkrati sodeloval v napadih na Izrael pod vodstvom palestinskega islamističnega gibanja Hamas 7. oktobra lani. "Mohamad Abu Itivi je bil poveljnik enote Nuhba v bataljonu Al Bureij v Hamasovi brigadi Central Camps," je povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari in dodal, da imajo dokaze, da je bil zaposlen pri UNRWA.

Hagari je ob tej priložnosti ponovil trditve Izraela, da je več sodelavcev UNRWA sodelovalo v napadih 7. oktobra. Preiskava ZN tega ni potrdila, je pa ugotovila, da je bilo nekaj njihovih zaposlenih "najverjetneje vpletenih" v lanski smrtonosni pokol in zajetje talcev v Izraelu.