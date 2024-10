V izraelskih napadih v bližini bolnišnice v Bejrutu več žrtev

Kot je dejal Hagari, so pod omenjeno bolnišnico v Bejrutu odkrili podzemno skladišče z milijoni dolarjev v gotovini in zlatu. Dejal je, da bolnišnice ne bodo bombardirali, in libanonske oblasti pozval, naj "ne dovolijo, da bi Hezbolah uporabil denar za teror in napad na Izrael".

"Ne bomo napadli same bolnišnice. Želim poudariti: nismo v vojni s prebivalci Libanona, v vojni smo s Hezbolahom," je dejal Hagari.

Šef bolnišnice: "Nismo povezani s Hezbolahom!"

Direktor bolnišnice Fadi Alameh je obtožbe zanikal in v intervjuju za libanonsko televizijo dejal, da bodo bolnišnico preventivno evakuirali. Vztrajal je, da bolnišnica ni povezana s Hezbolahom, in pozval libanonsko vojsko in oblasti, naj jo preiščejo.

Hagari je tudi opozoril, da se Hezbolah financira preko podjetij v Turčiji, pa tudi v Siriji in Jemnu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Izraelska vojska je v ponedeljek sporočila, da je v 24 urah napadla približno 300 tarč Hezbolaha v Libanonu, potem ko je razširila svojo ofenzivo proti proiranski skupini z napadi na njen finančni sistem.