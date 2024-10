Oblasti v Gazi so danes še sporočile, da so izraelske sile danes zjutraj obkolile in obstreljevale indonezijsko bolnišnico v mestu Bejt Lahija na severu enklave.

Obstreljevali bolnišnico

"Izraelski tanki so popolnoma obkolili bolnišnico, odklopili elektriko in jo obstreljevali, pri čemer so s topništvom zadeli drugo in tretje nadstropje," je povedal direktor bolnišnice Marwan Sultan. Dodal je, da so zdravstveno osebje in pacienti resno ogroženi.

Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi je napad na bolnišnico in njeno dvorišče povzročil velik preplah med bolniki in osebjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V novi ofenzivi umrlo več deset ljudi

Izrael je 6. oktobra začel novo ofenzivo na severu Gaze, tudi v okolici Džabalije, največjega od osmih palestinskih begunskih taborišč v Gazi. Tarča napadov so po navedbah Izraela borci palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki da so se tam prerazporedili za izvajanje novih napadov. Od takrat je bilo na območju, ki so ga spopadi močno prizadeli že prej v leto dni trajajoči vojni, ubitih več deset ljudi.