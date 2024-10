To so bili zadnji trenutki življenja vodje Hamasa #video

Jahja Sinvar je bil od leta 2017 vojaški vodja Hamasa v Gazi. Velja za načrtovalca napada Hamasa na jug Izraela 7. oktobra lani, po atentatu na političnega vodja Hamasa Ismaila Hanija je postal tudi novi vodja Hamasa.

Izraelci po naključju naleteli na Sinvarja

Čeprav so si Izraelci prizadevali najti Sinvarja, so do njega prišli po naključju. Izraelska patrulja je namreč v Gazi opazila manjšo skupino hamasovcev, ki se je gibala od stavbe do stavbe, in začela streljati nanje. Pripadniki Hamasa so pred streli poiskali zavetje v stanovanjskem območju v Rafi.

Izraelci so v stavbo, v kateri se je skril ranjeni Sinvar, poslali dron. Ta je posnel moškega, ki je v zelo poškodovani stavbi sedel na stolu in imel okoli glave zavezano ruto. Zdi se, da je imel rani na roki in glavi. Ko se je dron približal, ga je skušal zbiti na tla s palico, a se mu je izmaknil.

Izraelski vojaki takrat še niso vedeli, da imajo opravka z vodjem Hamasa, zato je izraelski tank začel obstreljevati stavbo, zaradi česar je Sinvar umrl.

Izraelci našli truplo moškega, ki je podoben Sinvarju

Ko se je prah polegel, so izraelski vojaki preiskovali stavbo ter našli trupla ter velike količine gotovine in ponarejene potne liste. Vojaki so opazili tudi moškega, ki je nosil jopič z ročnimi granatami in je videti podoben Sinvarju, piše Berliner Morgenpost.

Izraelci so vzeli vzorec DNK iz njegovih zob. Ker je bil Sinvar več let v izraelskem zaporu, so bili biometrični podatki za primerjavo na voljo. Tako so dobili zanesljivo potrditev, da je mrtvi moški res Sinvar.

Sinvar, ki se je rodil oktobra 1962 v begunskem taborišču Han Junis v Gazi, se je od začetka vdora izraelske vojske skrival na območju Gaze.

Se je Sinvar skušal umakniti na sever Gaze?

V obveščevalnih krogih so govorili, da je že zdavnaj prenehal uporabljati elektronske naprave in je s svojimi ljudmi komuniciral prek mreže človeških kurirjev. Njegovih avdio ali video posnetkov že mesece ni. Včasih so se pojavili dvomi, ali je sploh še živ.

Kot je povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari, se je Sinvar verjetno iz podzemnega kompleksa preselil v hišo. Izraelci domnevajo, da je poskušal pobegniti iz Rafe na sever Gaze na varnejšo lokacijo.