To je dober dan za Izrael, ZDA in svet, je v odzivu na smrt vodje Hamasa Jahje Sinvarja danes dejal ameriški predsednik Joe Biden. Podobno je sporočila tudi demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris. V Parizu in Berlinu so medtem palestinsko gibanje pozvali, naj osvobodi talce, ki jih je zajelo med napadom na Izrael 7. oktobra lani.

"To je dober dan za Izrael, ZDA in svet," je v pisni izjavi sporočil Joe Biden, ki je trenutno na poti v Nemčijo, kjer se bo v petek sestal z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, francoskim kolegom Emmanuelom Macronom in britanskim premierjem Keirom Starmerjem.

"Zdaj je v Gazi priložnost za 'dan potem', brez Hamasa na oblasti, in za politično rešitev, ki bo zagotovila boljšo prihodnost tako za Izraelce kot Palestince," je dodal prvi mož ZDA.

Harris: ZDA, Izraelu in celemu svetu je zaradi tega bolje

Podpredsednica ZDA in demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je medtem izjavila, da je bilo s smrtjo Sinvarja zadoščeno pravici. "ZDA, Izraelu in celemu svetu je zaradi tega bolje," je dejala in navedla, da je bil pokojni vodja Hamasa odgovoren za smrt na tisoče nedolžnih ljudi, vključno z žrtvami napada 7. oktobra lani, poročajo tuje tiskovne agencije.

"In vsem teroristom, ki ubijajo Američane, ogrožajo Američane, naše vojake ali naše interese, bom rekla: vedite, da vas bomo vselej privedli pred roko pravice," je poudarila in ocenila, da je zdaj priložnost za končanje vojne v Gazi na način, da bo Izrael varen, talci osvobojeni, trpljenje v enklavi končano, Palestinci pa da bodo lahko uresničili pravico do dostojanstva, varnosti, svobode in samoodločbe.

Na smrt Sinvarja so se odzvali tudi v Parizu in Berlinu, kjer so Hamas pozvali, naj osvobodi talce. "Francija zahteva izpustitev vseh talcev, ki jih še vedno zadržuje Hamas," je na omrežju X zapisal francoski predsednik Macron in dodal, da je bil pokojnik glavna odgovorna oseba za "teroristične napade in barbarska dejanja 7. oktobra".

"Sinvar je bil brutalen morilec in terorist, ki je želel uničiti Izrael in njegovo ljudstvo," pa je sporočila nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock. Dodala je, da je Sinvar odgovoren za "neizmerno trpljenje" celotnega Bližnjega vzhoda. Hamas je pozvala, naj položi orožje, in poudarila, da se mora trpljenje v Gazi končati.