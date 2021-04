Turčija zanika kritike zaradi protokolarnega incidenta med torkovim obiskom predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela v Ankari, ko so von der Leynovo posedli stran od turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Pred očitki se brani tudi Michel, evroposlanci pa o tem zahtevajo razpravo.

Turški zunanji minister Mevlüt Cavusoglu je danes kritike na račun Ankare označil za nepravične. "Sedežni red je bil pripravljen v skladu s priporočili EU. Pika. Tega dejstva ne bi razkrivali, če nas ne bi obtoževali," je poudaril. "Med srečanjem so bili upoštevani zahteve in priporočila EU ter spoštovan protokol," je poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.

Tudi predsednik Evropskega sveta Michel je v sredinem zapisu na Facebooku zanikal očitke, da je bil ob tem protokolarnem incidentu v Ankari brezbrižen. "To ne bi moglo biti dlje od resnice," je poudaril.

"Ko sva opazila obžalovanja vredno situacijo, sva se odločila, da ne bova stvari še poslabšala z delanjem scene. Na začetku srečanja sva se odločila, da se osredotočiva na vsebino političnih pogovorov z najinimi gostitelji," je zapisal.

Izpostavil je, da ga žalostijo namigovanja, da je bil ob dogodku brezbrižen. Je namreč zelo počaščen, da je del evropskega projekta, v katerem dve od štirih osrednjih institucij vodita ženski. Žalosti pa ga tudi to, da je incident zasenčil "pomembno in koristno geopolitično delo", ki sta ga s predsednico komisije opravila v Ankari.

Po pisanju STA so v največjih političnih skupinah Evropskega parlamenta EPP in S&D medtem zahtevali razpravo s predsednikoma obeh institucij na aprilskem plenarnem zasedanju.

"Odnosi med EU in Turčijo so ključni. Vendar pa sta ključna tudi enotnost EU in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami žensk," je na Twitterju zapisala vodja politične skupine levosredinske S&D Iratxe Garcia Perez.

Pozivu so se pridružili tudi v desnosredinski EPP. "Obisk predsednikov von der Leynove in Michela v Ankari bi moral podati sporočilo odločnosti in enotnosti v evropskem pristopu do Turčije. Na žalost se je končal kot simbol neenotnosti, saj predsednika nista stopila skupaj, ko je bilo treba. Od Evropske zunanje politike pričakujemo več," je ob tem povedal vodja politične skupine EPP Manfred Weber.

Da je razprava v Evropskem parlamentu o tem nujna, se je na Twitterju strinjala tudi slovenska evroposlanka iz vrst EPP Ljudmila Novak (NSi). "Spodrsljaj v Turčiji je nerazumljiv in nesprejemljiv," je zapisala.

Na protokolarni incident v Turčiji se je na Twitterju odzvala tudi slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS). "V zadnjem času je EU dobila vsaj dve veliki zunanjepolitični zaušnici. Iz Rusije in Turčije so predstavniki EU odšli ponižani. EU potrebuje močne in odločne voditelje. Takšni, ki niso sposobni zapustiti sestanka ob očitni provokaciji, to prav gotovo niso," je bila kritična.

Predsednika komisije in Evropskega sveta morata biti obravnavana enako

V Evropski komisiji so danes na očitke o neenotnosti odgovorili, da sta imela predsednika po srečanju skupno novinarsko konferenco. Tudi iz objav na družbenih omrežjih, vključno z računom von der Leynove, je razvidno, da je obisk potekal "brezhibno", je danes povedal glavni govorec komisije Eric Mamer. Ponovil je, da morata biti predsednika komisije in Evropskega sveta med tovrstnimi obiski obravnavana enako.

Ob tem je Mamer pozdravil izjavo predsednika Evropskega sveta, ki je ni želel podrobneje komentirati.

Po torkovem srečanju von der Leynove in Michela z Erdoganom v Ankari je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem Michela v Turčiji posadijo na stol poleg Erdogana, von der Leynova pa nekaj časa presenečeno stoji in reče "hm". Nato posnetek prikazuje, kako sedi na kavču, nekoliko oddaljenem od sedežev predsednikov, še dodaja STA.