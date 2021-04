Vloga Evropske komisije je enakovredna vlogi Evropskega sveta, tako je tudi predsednika obeh institucij treba obravnavati enako. Sedežni protokol bi moral biti povsem enak za vse, oba predsednika institucij unije in turškega predsednika, je v odzivu na incident danes poudaril glavni govorec komisije Eric Mamer, poroča STA.

Von der Leynova po govorčevih besedah pričakuje, da bodo institucijo, ki jo predstavlja, povsod ustrezno obravnavali. V njeni ekipi so v stiku s pristojnimi za organizacijo torkovega srečanja s ciljem, da se takšni incidenti v prihodnje ne bi nikdar več ponovili.

