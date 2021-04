Janša na mednarodni konferenci: Samo vprašanje časa je, kdaj se bo to zgodilo

.@JJansaSDS: "Zgolj vprašanje časa je, kdaj bomo premagali pandemijo bolezni covid-19. Še pomembnejše vprašanje na obzorju pa je, ali bomo po tej pandemiji boljši ali slabši kot ljudje in kot družba."https://t.co/gjTUA2LQW4 pic.twitter.com/scIIACEP3h — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 7, 2021

Bomo po pandemiji boljši ali slabši kot ljudje in kot družba?

Še pomembnejše vprašanje po njegovem pa je, ali bomo po pandemiji boljši ali slabši kot ljudje in kot družba. Odgovor na to vprašanje po njegovem mnenju že nastaja, saj ko gre za medčloveško solidarnost in svetovno upravljanje, vsak dan pandemije šteje.

"Svetovni voditelji so tisti, ki morajo pokazati moralni kompas. Mogoče zdaj bolj kot kadarkoli prej, kajti le tako lahko vodimo države in družbe v boljšo ter svetlejšo prihodnost," je dejal premier v nagovoru na virtualni konferenci z naslovom Spreminjanje paradigem v svetu pandemije: Kako povrniti zaupanje? – Zdravje, sreča in etika, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

"Dokler ves svet ne bo precepljen, virusa ne bomo premagali"

V nagovoru je tudi opozoril na pomen solidarnosti, saj "dokler ves svet ne bo precepljen, virusa kot človeštvo ne bomo premagali". Navedel je primer držav članic EU, ki so, čeprav nimajo dovolj cepiva za svoje državljane, izvozile skoraj 77 milijonov odmerkov cepiv v več kot 30 držav. EU je tudi vodilni donator programa Covax, ki je poskrbel za dobavo 31 milijonov odmerkov cepiva v 54 držav, je spomnil. "Bilo bi zelo dobrodošlo in koristno za svetovno skupnost, če bi se nam zavezniki EU pridružili pri nesebičnih dejanjih in vzajemnosti," je poudaril.

Spomnil je, da smo potrebovali skoraj 200 let, da smo izkoreninili črne koze, a je optimističen, da z boleznijo covid-19 ne bo tako. "V enem letu od izbruha so znanstveniki in farmacevtska podjetja proizvedli cepiva, za katera bi običajno potrebovali približno desetletje, " je dejal.

"Če vsi nastopimo solidarno, bo to prineslo dolgoročne koristi"

Učinkovitost boja proti pandemiji bo po besedah Janše tako odvisna od vodenja državnikov, če prepoznajo in rešijo moralno dilemo, povezano s cepivi. Če vsi nastopimo solidarno, bo to prineslo dolgoročne koristi, ki bodo imele kratkoročne posledice, je dejal. Najbolj preudarno pot naprej vidi v tem, da "državni voditelji okrepijo dogovor v okviru programa Covax in vključijo ves svet v mehanizem razdeljevanja, razširijo partnerstvo na zasebne subjekte in zagotovijo določene koristi za vlagatelje, proizvajalce in razvijalce cepiv".

Na virtualni konferenci so sodelovali tudi generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, nekdanji norveški premier Kjell Magne Bondevik ter britanska ministrica za javno zdravje Jo Churchill. Po navedbah organizatorja je konferenco spremljalo več kot dva milijona ljudi iz 100 držav, so še sporočili iz premierjevega kabineta.