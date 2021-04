Pismo von der Leynovi: na shodu SD tudi sodnika, ki sta preganjala Kanglerja

V pismu, ki ga lahko v celoti preberete tukaj, uvodoma poudarjajo, da smo bili pred kratkim v Evropskem parlamentu priča razpravi na temo svobode govora in svobode medijev v Sloveniji, na Poljskem in na Madžarskem.

"Fajonova ima velik vpliv"

"Uvodoma želimo poudariti, da je za nas vsaka razprava, v kateri se iščeta resnica in pravica, dobrodošla. V Odboru 2015 nismo presenečeni nad razpravo, ki jo je v Evropskem parlamentu sprožila skrajna levica iz Slovenije in Evrope, smo pa bili presenečeni nad razpravo slovenskih evroposlank Irene Joveve in Tanje Fajon. Slednja je v Sloveniji predsednica politične stranke Socialni demokrati (bivši komunisti v Sloveniji). Presenečeni smo bili, da je ravno gospa Fajon s svojim nastopom želela prikazati Slovenijo kot članico Evropske unije, kjer svoboda govora ni zajamčena in kjer so nekateri novinarji ter medijske hiše pod pritiski trenutne vlade," so poudarili

Opozorili so, da so ravno v stranki Socialni demokrati preprečili vstop snemalcu medijske hiše Nova24TV v prostore, kjer je potekala novinarska konferenca, kar so obsodili v obeh novinarskih združenjih. "Tanja Fajon je tudi ena izmed tistih evropskih poslank in predsednica politične stranke, ki ima v slovenskem tožilstvu in pravosodju neposredno velik vpliv, na kar kažejo nekateri primeri političnega preganjanja nasprotnikov Tanje Fajon preko sodne veje oblasti," zatrjujejo.

Kot primer navajajo Franca Kanglerja, ki je bil leta 2006 izvoljen za župana Maribora, pri čemer je premagal kandidata stranke SD Borisa Soviča.

"Zoper Franca Kanglerja sprocesirali kar 24 kazenskih ovadb"

"Maščevanje zaradi političnega poraza je hitro steklo, saj so zoper Franca Kanglerja sprocesirali kar 24 kazenskih ovadb in 1 pravdno zadevo, pri čemer jim je pomagal mariborski sodnik Janez Žirovnik, ki je med drugimi bivši agent Službe državne varnosti Jugoslavije (SDV SFRJ). Z navedenim sodnikom je bil Franc Kangler kot slovenski poslanec in nadzornik obveščevalno-varnostnih služb v slovenskem parlamentu, v neposrednem konfliktu, ki se je odražal na različnih delovnih telesih v slovenskem parlamentu. Žirovnik je leta 2007 postal sodnik na Okrožnem sodišču v Mariboru, kjer je zoper Franca Kanglerja izdal več kot 10 sodnih odredb," so zapisali in dodali:

"Franc Kangler je vse sodne postopke, razen enega, ki je še v teku, zanj ugodno zaključil. Leta 2019 je Franc Kangler kandidiral za evropskega poslanca na kandidatni listi SDS-SLS. Evropska poslanka Tanja Fajon se je kot predsednica politične stranke Socialni demokrati (bivši komunisti) v mesecu maju 2019 udeležila predvolilnega strankarskega shoda, kjer sta ji družbo delala dva sodnika g. Štok in g. Gazvoda, oba iz Okrožnega sodišča v Mariboru. Kot zanimivost dodamo še to, da sta omenjena sodnika v zadevah Franc Kangler odrejala različne kazenske odredbe."