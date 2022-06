Tudi na Hrvaškem začetek novega vala koronavirusa?

Na Hrvaškem so včeraj zabeležili več kot tisoč novih primerov okužb s koronavirusom. Razlog za rast števila obolelih sta nova seva omikrona BA.4 in BA.5. Število novih okužb se je v dveh tednih podvojilo.

Podobno kot v mnogo državah v Evropi se je število novih okužb s koronavirusom tudi na Hrvaškem v zadnjih dneh začelo povečevati, poroča Index.hr. Včeraj so tako na Hrvaškem zabeležili več kot tisoč novih primerov okužb, skupaj je trenutno v državi 3.600 oseb s koronavirusom. 210 oseb se zdravi v bolnišnicah, pet oseb je na intenzivni negi.

"Hrvaška se bo očitno prvič srečala z valom novih okužb tudi sredi poletja. Menim sicer, da položaj ne bo tako dramatičen kot v začetku letošnjega leta, saj je velik del populacije ali cepljen ali pa je prebolel bolezen," je za Jutarnji list dogajanje komentiral imunolog Zlatko Trobonjača z reške medicinske fakultete. Trobonjača kljub temu vse poziva, naj bodo previdni. "Glede na to, da ni v veljavi nobenega ukrepa za zajezitev rasti števila novih okužb, vse pozivam, naj bodo previdni," je dejal Trobonjača.

Koronavirus in Slovenija

V petek so v Sloveniji ob 628 PCR-testih in 3.580 antigenskih testih potrdili 775 okužb z novim koronavirusom. To je 130 več kot v četrtek in 254 več kot prejšnji petek. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 6.770 aktivnih primerov okužbe, 441 več kot v četrtek.