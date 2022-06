Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V četrtek so v Sloveniji ob 532 PCR-testih in 3.000 hitrih antigenskih testih potrdili 645 okužb s koronavirusom, za primerjavo 173 več kot prejšnji četrtek. Naraslo je tudi sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki znaša 536, in tudi število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev, ki je trenutno 298, še kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Več je tudi aktivnih primerov okužbe v državi.