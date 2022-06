Začetek novega vala tudi v Avstriji? Številke kažejo, da …

V tednu dni se je število novih okužb s koronavirusom v Avstriji več kot podvojilo, poroča avstrijski medij The Local. V sredo so potrdili že več kot 800 novih okužb na milijon prebivalcev oziroma skoraj trikrat več kot v Nemčiji, kjer so oblasti že priznale, da je država na začetku novega vala okužb.

Avstrijska posebna skupina za koronavirus je sporočila, da pozorno spremljajo stanje glede novih okužb, katerih število bi po napovedih epidemiologov lahko že prihodnji teden preseglo deset tisoč na dan. Avstrija je sicer rekord glede števila novih okužb dosegla lani spomladi, novih primerov je bilo takrat več kot 60 tisoč.

"Naraščajoče število novih okužb je lahko posledica tudi povečanega števila potovanj, predvsem z letali. Ne moremo pa zanemariti niti drugih večjih dogodkov," so še zapisali pri posebni skupini za koronavirus. Predvsem zadnji stavek so avstrijski mediji razumeli kot referenco na vojno v Ukrajini in ogromno število beguncev, ki so v zadnjih tednih prišli v Avstrijo.

Cepivo za nove različice na voljo septembra?

Virologinja Dorothee von Laer je za Der Standard naraščajoče število novih okužb pripisala predvsem novima različicama BA.4 in BA.5. "Obstoječa cepiva in prebolelost po drugih različicah ne ponujajo dovolj velike zaščite pred novimi različicami," je dejala von Laerjeva. Po njenem mnenju bodo cepiva pri cepljenih osebah sicer preprečila ogromno število hujših zapletov razvoja bolezni in hospitalizacij, ne pa tudi samih okužb.

"Zagotovo bo v Avstriji naslednji val pred začetkom jeseni," je opozorila von Laerjeva in dodala, da veliko k širjenju novih različic pripore tudi opustitev nošenja zaščitnih mask. "Maske bi se morale vrniti, vendar bolj restriktivnih ukrepov ne potrebujemo. Do septembra bo na voljo tudi cepivo, ki bo učinkovito proti novim različicam," je dejala von Laerjeva.