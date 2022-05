Eksplozija koronavirusa na Portugalskem. Nas to čaka jeseni?

V zadnjem mesecu dni je sicer visoko precepljena Portugalska doživela nov val okužb s koronavirusom. Samo v četrtek so v desetmilijonski državi zabeležili več kot 60 tisoč novih primerov. Iz Portugalske tudi poročajo, da se je pričakovana življenjska doba zaradi zadnjih dveh let epidemije zmanjšala.

Portugalska ostaja na vrhu evropskih držav glede na število novih okužb s koronavirusom, poroča tednik Portugal News. Že nekaj tednov beležijo tudi po več deset tisoč novih primerov okužb, kar je največ v Evropi, v svetovnem merilu pa ima večje težave s koronavirusom le Tajvan.

Kaj se dogaja na Portugalskem?

Medtem ko portugalski epidemiologi opozarjajo, da bodo na vrhu vala okužb najverjetneje beležili tudi do 60 tisoč novih primerov na dan, pa v državo prihaja vsak dan več turistov, ki v zadnjih tednih obiskujejo predvsem Lizbono, kjer tudi beležijo največje število novih okužb v državi. Zato v zadnjih dneh zdravniki vse glasneje govorijo o ponovni uvedbi določenih ukrepov, kot je nošenje zaščitnih mask v zaprtih prostorih.

Vendar jih politiki ne želijo poslušati. "Nov val je posledica nove različice koronavirusa BA.5, ki je sicer veliko bolj nalezljiva, vendar ne povzroča resnejših zdravstvenih zapletov v primerjavi z drugimi različicami," je po poročanju portugalskih medijev dejala ministrica za zdravje Marta Temido. Vlada tudi poudarja, da se mora še veliko ljudi cepiti s poživitvenim odmerkom.

Na Portugalskem sicer v zadnjih tednih beležijo rast števila mrtvih zaradi okužbe s koronavirusom, vendar je situacija v bolnišnicah še vedno pod nadzorom, trdi vlada.

Kakšna so pravila za vstop na Portugalsko iz članice EU ali pridružene schengenske države?

Potniki, stari 12 let in več, ki na celinsko Portugalsko vstopajo po zraku ali morju, morajo predložiti veljavno digitalno covid potrdilo EU (EUDCC) ali enakovredne dokumente, ki vsebujejo eno od naslednjega: dokazilo o popolnem cepljenju ; veljavnost: od 14 do 270 dni po dajanju celotne serije primarnega cepljenja ali do nadaljnjega po obnovitvenem odmerku. Za osebe, mlajše od 18 let, je serija primarnih cepljenj veljavna do nadaljnjega. Sprejeta cepiva na celinskem delu Portugalske in Azorov: cepiva, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA): Comirnaty (Pfizer in BioNTech), Nuvaxovid (Novavax), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Jcovden (Janssen), Sinopharm (VeroCell), Sinovac (Coronavac), Bharat Biotech International (Covaxin);

; veljavnost: od 11 do 180 dni po pozitivnem rezultatu testa; negativen rezultat s testa pred odhodom; sprejeti testi: molekularni (PCR) testi, veljavni 72 ur, hitri antigenski testi, veljavni 24 ur, na podlagi seznama hitrih antigenskih testov Evropske komisije. Potniki, ki vstopijo na Portugalsko po zraku ali morju in nimajo digitalnega covid potrdila EU (EUDCC) niti enakovrednega potrdila, morajo predložiti negativen rezultat molekularnega testa pred odhodom, veljavnega 72 ur, ali hitrega antigenskega testa, veljavnega 24 ur, na podlagi seznama hitrih antigenskih testov Evropske komisije.

Potnikom, ki vstopijo na Portugalsko po kopnem, ni treba predložiti dokazila o cepljenju, preboleli bolezni covid-19 ali negativnem rezultatu testa. Izpolnjevati morajo zahteve vseh tranzitnih držav.

Posebne informacije o Madeiri in otočju Azori so na voljo na spletni strani visitportugal.com. Trenutno obstajajo omejitve dostopa do letališč, pristanišč in marin na Madeiri.

Nadzorni ukrepi se ne uporabljajo za notranje lete.

Otroci, mlajši od 12 let, so izvzeti iz obveznosti predložitve potrdil o cepljenju ali preboleli bolezni covid-19 ali negativnih rezultatov testov.

Precepljenost in Portugalska

Portugalska ima sicer veliko večjo precepljenost, kot je povprečje v Evropi. Več kot 85 odstotkov ljudi je polno cepljenih (za primerjavo, v Sloveniji še vedno nismo presegli 60 odstotkov), 63 odstotkov ljudi je prejelo tudi poživitveni odmerek.

Življenja Portugalcev so krajša

V zadnjih treh letih (od 2019 do 2021) se je pričakovana življenjska doba na Portugalskem zmanjšala za več mesecev na 80,72 leta, je pred dnevi sporočil portugalski statistični urad. Najbolj so na udaru moški, ki v povprečju živijo 4,8 meseca manj in naj bi v povprečju dočakali 77,67 leta. Ženskam pa je koronavirus odnesel 3,6 meseca življenja, v povprečju naj bi Portugalke dočakale 83,37 leta. V desetletju pred koronavirusom je pričakovana življenjska doba na Portugalskem zrasla za 14 mesecev.