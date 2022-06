Golobič o vladi Goloba: To je vsekakor eno največjih razočaranj #video

"To z državnimi sekretarji je vsekakor eno največjih razočaranj, kar se mene tiče. Ker to je res ena od tistih stvari, kjer bi bilo treba premisliti, reflektirati ..." o povečanju števila državnih sekretarjev pod vlado Roberta Goloba meni Gregor Golobič. Pojasnil je tudi razloge, zakaj tako misli, med drugim pa se je dotaknil tudi odnosa Slovenije do Ukrajine ter napovedi glede morebitnega novega vala koronavirusa.

"Nikoli Golobič ne more svetovati Golobu. On je majhen ptič. Tako da tega ni," je v oddaji Intervju s Ksenijo Horvat na RTV Slovenija o povezavah z aktualno vlado in vladajočo stranko Gibanje Svoboda dejal nekdanji minister in nekdanji generalni sekretar stranke LDS Gregor Golobič. Sam v delu vlade vidi tudi že prve napake: "To z državnimi sekretarji je vsekakor eno največjih razočaranj, kar se mene tiče. Ker to je res ena od tistih stvari, kjer bi bilo treba premisliti, reflektirati in rešitev, ki je bila ..."

"Ne gre za stroške, ki jih teh 40 plus državnih sekretarjev predstavlja, čeprav niso zanemarljivi. V kabinetu predsednika vlade je deset državnih sekretarjev. Zadnji trije predsedniki vlade, vključno s sedanjimi, imajo deset državnih sekretarjev, ki so neka paralelna vlada. Čemu to služi?" se sprašuje Golobič in dodaja: "Na ministrstvih služi temu, da se obglavlja državno upravo in posledično uničuje kontinuiteto stroke profesionalizma." Z državnimi sekretarji po mnenju Golobiča direktor direktorata tako postane irelevanten. "Državni sekretar pa bo na koncu odšel. In direktorat bo ostal neopolnomočen, kot bi rekel Robert Golob. Jaz mislim, da je to ... To je ena od tistih dolgoročnih stvari, ki bi jih bilo treba vzpostaviti, če želimo, da bo država močnejša, odpornejša tudi proti tem totalitarnim poskusom," je poudaril Golobič.

"Ukrajini mora Slovenija stati ob strani"

Slovenija mora Ukrajini stati ob strani. "Zdi se mi zelo logično, da to naredi država, kot je Slovenija, ki je pravzaprav tudi računala na tovrstno solidarnost. Pa ne samo v času osamosvojitvene vojne, bojev, ampak tudi v času druge svetovne vojne," je dejal Golobič, ki je bil med podpisniki odprtega pisma vladi o položaju v Ukrajini.

Po njegovih besedah je paradoks očitati Ukrajincem, da se borijo za svojo državo, in "istočasno zavračati tezo nekaterih v Sloveniji, da je bil partizanski boj nepotrebno izzivanje, da je bila taktična kolaboracija pravzaprav meščanskih strank in Rimskokatoliške cerkve z okupatorji bolj smotrna, ker bi bilo manj žrtev". Ali res to želimo vsiliti Ukrajincem, se sprašuje Golobič.

"Res je cinizem, da se Ukrajince, ki so v drugi svetovni vojni tudi kot del Rdeče armade veliko prispevali, razglaša za dediče nacizma in podobno. To so perverzne stvari," uradno propagando Kremlja komentira Golobič in dodaja: "In zakaj jim ne bi pomagali? Jaz tukaj ne vidim problema. Govoriti o tem, da je to promocija vojne, je na neki način cinično. Vojna se lahko takoj konča, če Rusi ustavijo svoje početje in se vrnejo, od koder so prišli."

Koronavirus in proticepilstvo

"Problem bo. Po svetu te številke naraščajo," položaj z epidemijo covid-19 v jeseni vidi Golobič. "Dolgi covid, vsi ti efekti dolgoročnejšega covida na zdravje so strašljivi. In tu bo neki napor potreben," opozarja Golobič, ki se mu zdi fenomen proticepilstva v Sloveniji zanimiv. "Na eni strani imamo opravka s to sodobno kapitalistično idejo kulpabilizacije. Človek je sam kriv in odgovoren za svoje zdravje. Poskrbi zase, za svoje telo, fitnes, vse preostalo. To je tvoja naloga," svoje videnje argumentira Golobič.

"Potem pa pride pandemija in država reče: dajte se cepiti. Opa, to je pa moja ... To je pa v nasprotju s tem, kar ste mi prej govorili, da sem jaz odgovoren zase. To je prvi konflikt, ki je nastopil. Jaz sem zase, moje telo je moja pravica, moja koža so meje moje države," meni Golobič.