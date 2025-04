Trumpovih pet carinskih ciljev. Je katerega že dosegel?

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji teden napovedal obsežen carinski načrt, s katerim bi na glavo obrnil svetovni gospodarski red in zgodovinske trgovinske odnose z ameriškimi zavezniki. Z načrti se je znašel na tankem ledu, potem ko je napovedane carine zamrznil za 90 dni, hkrati pa zagnal trgovinsko vojno s Kitajsko, poroča ameriški dopisnik za BBC.

Kratek pregled dosedanjih ukrepov je mogoče strniti v pet točk:

Izboljšani trgovinski posli

Trump: "Desetletja so našo državo plenili in ropali bližnji in daljni narodi, tako prijatelji kot sovražniki."

Trump je celotnemu svetu napovedal carine, v izhodišču desetodstotne, za države, ki jih vidi kot najhujše kršiteljice, pa še precej višje.

Države so se odzvale in pozvale Trumpa k dogovorom, sam pa je to komentiral, da mu "poljubljajo rit".

Ugotovitve: Ameriški trgovinski partnerji imajo 90 dni časa, da dosežejo nekakšen dogovor s Trumpom in glede na to, da pogovori potekajo, kaže, da ima predsednik dobre možnosti, da s svojimi prizadevanji nekaj pridobi.

Spodbujanje ameriške industrije

Trump: "V našo državo bomo vrnili delovna mesta in tovarne ter obudili domačo industrijo."

Predsednik že desetletja trdi, da so carine učinkovit način za obnovo ameriške proizvodnje z zaščito pred nepošteno tujo konkurenco. Medtem ko bodo nekatere tovarne morda lahko povečale proizvodnjo s svojimi trenutnimi kapacitetami, pa je za kaj več potreben čas. Lastniki podjetij bodo zagotovila glede stabilnosti pravil igre, preden bi se lotili preoblikovanja proizvodnje in vlaganj v nove tovarne v ZDA.

Ugotovitve: Nenehne spremembe carinskih pogojev seveda ne vnašajo občutka stabilnosti, Trumpove muhaste poteze ne prinašajo gotovosti, saj je povsem nejasno, katere industrije bodo deležne največje zaščite – danes morda proizvajalci avtomobilov in jekla, jutri pa že visokotehnološka podjetja. Zato je bolj verjetno, da bodo podjetja tako doma kot v tujini raje počakala, da se prah poleže.

Foto: Reuters

Trump: "Zelo spoštujem kitajskega predsednika Šija in Kitajsko, vendar so nas izjemno izkoriščali."

Njegov cilj je bil predvsem udariti Kitajsko, je bilo v sredo, po napovedi carin, slišati iz Bele hiše.

Če je Trump želel vojno živcev s Kitajsko glede gospodarskih in političnih skrajnih mej, jo je dobil, čeprav se je hitro začel umikati. V sredo je še dejal, da za trenutni trgovinski spor krivi nekdanje voditelje ZDA, ne Kitajske. Prejšnji dan je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt dejala, da bo predsednik "neverjetno milosten", če bo Kitajska pripravljena na dogovore.

Ugotovitve: Če si Trump želi spopada z drugim največjim gospodarstvom na svetu, z enako močno vojaško močjo, je to zelo nevarno. Na ta način so si ZDA verjetno odtujile zaveznike, ki jih najbolj potrebujejo v takšnem spopadu.

Povečanje prihodkov

Trump: "Zdaj smo mi na vrsti za ustvarjanje blaginje in za to uporabimo bilijone in bilijone dolarjev za znižanje davkov in plačilo našega državnega dolga, kar se bo vse zgodilo zelo hitro."

Med lansko predsedniško kampanjo je Trump redno napovedoval, da bodo njegove carine prinesle ogromne prihodke, ki bi jih lahko ZDA uporabile za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja, financiranje znižanja davkov in plačilo novih vladnih programov.

Lani izvedena študija nestrankarske davčne fundacije je ocenila, da bi z desetodstotnimi univerzalnimi carinami ustvarili dva bilijona dolarjev novih prihodkov v naslednjih desetih letih.

Vendar pa bi po drugi strani znižanje davkov, ki ga je kongres nedavno vključil v svoj nezavezujoči proračunski načrt, v naslednjih desetih letih stalo približno pet bilijonov dolarjev.

Ugotovitve: Trump želi več carinskih prihodkov in če bo vztrajal pri izhodiščnih carinah ter dodatnih dajatvah na uvoz nekaterih proizvodov in visoki stopnji za Kitajsko, bo to dobil, vsaj dokler Američani ne preidejo na povečano domačo proizvodnjo, ko bi lahko val carinskega denarja precej usahnil.

Foto: Reuters

Trump: "Navsezadnje bo večja domača proizvodnja pomenila večjo konkurenco in nižje cene za potrošnike. To bo res zlata doba Amerike."

Analitiki in strokovnjaki ponujajo razlage Trumpovih nedavnih agresivnih trgovinskih potez. Ugotavljajo, ali je poskušal znižati obrestne mere ali razvrednotiti ameriški dolar ali pripraviti svet za nov globalni sporazum o trgovini, saj Trump pojasnil ni ponudil.

Vseskozi pa obljublja, da bo njegova trgovinska politika pomagala znižati cene za Američane. A čeprav so se cene energije v preteklem tednu, po napovedi carin, znižale, je to morda posledica strahu, da bi lahko trgovinske vojne sprožile svetovno recesijo.

Ekonomisti se strinjajo, da bodo nove carine zvišale cene za potrošnike, saj se bodo prištele k ceni uvoza, sčasoma pa bo konkurenca za izdelke, proizvedene v ZDA, manjša. Nevladna davčna fundacija je lani ocenila, da bi desetodstotna splošna carinska stopnja v prvem letu povečala stroške ameriških gospodinjstev v povprečju za 1.253 dolarjev (1.098 evrov). Ekonomisti tudi opozarjajo, da bodo najbolj prizadeti Američani z nižjimi dohodki.

Ugotovitve: Zvišanje cen je puščica, ki se premika v napačno smer in predstavlja ogromno potencialno breme tako za Trumpov politični položaj kot za prihodnje volilne obete njegove stranke.