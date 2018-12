Trumpov zet svetoval savdskemu princu po umoru novinarja

Zet in svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner se je tudi po umoru novinarja Džamala Hašokdžija še naprej pogovarjal s savdskim princem Mohammedom bin Salmanom, poroča ameriški The New York Times.

Čeprav je protokol Bele hiše drugačen in mora biti pri pogovorih s tujimi voditelji prisotno osebje nacionalne varnosti, sta Kushner in bin Salman nadaljevala pogovore tudi po smrti novinarja Džamala Hašokdžija, ki so ga umorili na savdskem konzulatu v Istanbulu, je pogovore treh nekdanjih ameriških uradnikov povzel ameriški medij.

Svetoval mu je, kako naj preživi "nevihto"

Savdski princ in Jared Kushner sta se pogovarjala tudi po tem, ko je izginil kritični novinar Džamal Hašokdži. Foto: Reuters Kushner naj bi princu svetoval, kako preživeti "nevihto" po smrti novinarja. Pogovor je potekal zelo sproščeno, med seboj pa sta se klicala po imenih. Pogovore sta nadaljevala tudi po tem, ko še ni bilo uradno potrjeno, kaj se je zgodilo.

"Kushner je vedno natančno upošteval protokol in smernice pri pogovorih s tujimi uradniki," so se na poročanje odzvali v Beli hiši.

Kushner in John Bolton, svetovalec za nacionalno varnost, sta v Savdsko Arabijo klicala že oktobra, ko je bil Hašokdži še pogrešan, klic pa so takrat upravičili, da so od savdske strani zahtevali več podatkov in transparentnost.

Savdskega novinarja Hašokdžija, ki je pisal za Washington Post, so drugega oktobra umorili na savdskem konzulatu v Istanbulu. Savdska Arabija je sprva zavračala vsakršno vedenje o usodi ostrega kritika prestolonaslednika, nato pa pod velikim mednarodnim pritiskom vendarle priznala, da so ga savdski agenti ubili "pomotoma". STA