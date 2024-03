Trumpov zet bo zgradil razkošno stavbo sredi Beograda

Glede na fotografijo bo Jared Kushner na kraju nekdanjega generalštaba zgradil stolpnici. Kot je za srbski medij Blic pojasnil nekdanji posebni odposlanec ZDA za dialog med Beogradom in Prištino v Trumpovi administraciji Richard Grenell, gre za naložbo, vredno milijardo dolarjev.

Gre za poslovne prostore, stanovanja in hotel s petimi zvezdicami. Zgradili bomo most, ki bo zaznamoval prvotnega arhitekta projekta in simboliziral prijateljstvo z Zahodom, trdi Grenell, ki je tesen sodelavec Donalda Trumpa in po novembrskih volitvah morda prihodnji ameriški zunanji minister.

Kushnerjev tvit, v katerem sta tudi prihodnji beograjski stolpnici (desna fotografija zgoraj):

Excited to share some early design images for development projects we have been creating for the Albanian coast and downtown Belgrade. @nytimes @business pic.twitter.com/o0HIYLkZWV