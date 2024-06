Ameriški zvezni sodnik Carl Nichols je danes nekdanjemu političnemu strategu Donalda Trumpa Stevu Bannonu ukazal, da se mora do 1. julija zglasiti v zaporu in začeti prestajati štirimesečno kazen zaradi zaničevanja kongresa, poročajo ameriški mediji. Bannon je zavrnil poziv na zaslišanje v zvezi z napadom Trumpovih privržencev na zvezni kongres.

70-letni Steve Bannon je bil ideolog Trumpove predsedniške kampanje leta 2016, na zaporno kazen pa je bil obsojen oktobra 2022. Pritožbe niso uspele, zato mora sedaj v zapor.

Leta 2020 je bil obtožen prevare in pranja denarja

Iz podobnega razloga je moral v zaporu tudi nekdanji Trumpov gospodarski svetovalec Peter Navarro, ki od marca prestaja štirimesečno kazen v zaporu na Floridi. 74-letni Navarro je najvišji nekdanji član Trumpove vlade, ki mora v zapor zaradi dejanj, povezanih s Trumpovimi prizadevanji za razveljavitev izida predsedniških volitev 2020.

Bannon je v Beli hiši pri Trumpu delal sedem mesecev, ko ga je predsednik odpustil zaradi dajanja nepooblaščenih izjav medijem o notranjih sporih v Beli hiši. Leta 2020 je bil obtožen prevare in pranja denarja, ker je prevaral Trumpove podpornike, ki so mu nakazovali denar za gradnjo zidu na meji z Mehiko. Bannon in sokrivci so denar porabili zase. V zapor ni šel, ker ga je Trump pred odhodom s položaja pomilostil.