Ameriška carinska in mejna služba je sporočila, da bodo pametni telefoni in računalniki izključeni iz Trumpovih 10-odstotnih globalnih carin, ki veljajo za večino držav, kot tudi iz veliko višjega kitajskega uvoznega davka. Izjeme vključujejo tudi druge elektronske naprave in komponente, vključno s polprevodniki, sončnimi celicami in pomnilniškimi karticami.

Do te poteze prihaja po tem, ko so ameriška tehnološka podjetja izrazila zaskrbljenost, da bi lahko cene elektronskih naprav skokovito narasle, saj jih veliko izdelujejo na Kitajskem.

Donald Trump sicer vztraja, da bodo carine okrepile ameriško industrijo in izboljšale življenjski standard Američanov.