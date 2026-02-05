Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Bližnji vzhod

Trump s svarilom iranskemu vrhovnemu voditelju

Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA | Pogajanja bodo v petek v Omanu. | Foto Guliverimage

Pogajanja bodo v petek v Omanu.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek za televizijo NBC menil, da bi moral biti iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej zelo zaskrbljen zaradi kopičenja ameriških sil okrog Perzijskega zaliva. Obe strani sta sicer po nekaj zapletih za petek potrdili pogajanja v petek v Omanu.

Pregled odmevnejših novic dneva: 

6.25 Trump s svarilom iranskemu vrhovnemu voditelju

6.25 Trump s svarilom iranskemu vrhovnemu voditelju

"Mislim, da bi moral biti zelo zaskrbljen. Da, moral bi biti. Kot veste, pa se pogajajo z nami," je Trump odgovoril na vprašanje NBC, potem ko je Axios pred tem poročal, da dogovarjanje o petkovem srečanju iranskih in ameriških pogajalcev propada zaradi nestrinjanj glede formata in lokacije.

Državni sekretar ZDA Marco Rubio je sicer na dogodku o redkih zemljah v State Departmentu novinarjem povedal, da možnost dogovora o pogovorih še vedno obstaja.

"Če se Iranci želijo sestati, smo pripravljeni," je dejal Rubio in dodal, da se bodo morali pogajati o jedrskih in raketnih programih ter podpori terorističnim organizacijam v regiji, pa tudi o tem, kako oblasti v Iranu ravnajo z lastnim prebivalstvom.

Jedrska pogajanja so načrtovana za petek v omanski prestolnici Muscat, je na omrežju X v torek naznanil iranski zunanji minister Abas Aragči, proti kateremu so ZDA pred kratkim uvedle sankcije zaradi zatiranja protestov.

Kljub temu naj bi bil po poročanju iranskih medijev sam vodja delegacije na srečanju z Američani, ki jih bo vodil posebni odposlanec Steve Witkoff.

Trump je v regijo poslal ameriško letalonosilko, druge ladje in letala, pri čemer ne izključuje njihove uporabe za nov napad na Iran, če se Teheran ne bo dogovoril glede jedrskega programa.

ZDA so junija lani skupaj z Izraelom napadle iranske jedrske objekte in Trump je takrat trdil, da so jih povsem uničili. Za NBC je tokrat dejal, da je Iran razmišljal o novih jedrskih objektih. "Ko smo to izvedeli, sem jim rekel, da če to storijo, jim bomo naredili zelo grde stvari," je dejal Trump.

