Trump potrdil nedeljski začetek velikih racij nezakonitih priseljencev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki Trumpove vlade so pred tem potrdili, da bodo lovili nezakonite priseljence, za katere je bil že izdan sodni nalog za izgon. Ti zdaj vedo, da se morajo od nedelje potuhniti še bolj kot doslej.

Ni povsem jasno, na koga se aretacije nanašajo

Trump je sicer dejal, da se bodo osredotočili na kriminalce, vendar pa ni povsem jasno, na koga je mislil. Prejšnje vlade so izraz uporabljale za nezakonite priseljence, ki so razen nezakonitega prestopa meje v ZDA zagrešili še kakšna druga kazniva dejanja.

Za Trumpa pa je kaznivo dejanje že prestop meje v iskanju zatočišča, vendar pa se njegova izjava tokrat razume kot iskanje ljudi, ki so zagrešili dodatna kazniva dejanja. Z odstranjevanjem takšnih nezakonitih priseljencev nimajo težav niti demokrati.

Racije naj bi izvajali v najmanj desetih velikih ameriških mestih, ki večinoma ne sodelujejo z zvezno vlado, ko gre za nezakonite priseljence. Takšnim mestom, kot je New York, pravijo "mesta zatočišča" in Trump jim je že skušal odvzeti zvezno proračunsko pomoč.

New York Times poroča, da racije vseeno ne bodo tako velike, kot se napoveduje, saj naj bi skušali aretirati in potem izgnati okrog dva tisoč ljudi, ki so že prejeli nalog za izgon.

Trump je pred tedni že grozil s podobnimi racijami, ki pa bi potekale v večjem obsegu in razbijale družine.